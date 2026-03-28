Altro focolaio di aviaria a Subbiano: abbattuti i volatili, nessun rischio per le persone

Cronaca Subbiano
Condividi su:
Leggi su mobile
(Foto di Bohdan Chreptak da Pixabay)

Misure di contenimento attivate, nessun caso tra le persone. Dalle autorità sanitarie: "consumo di carne e uova sicuro purché adeguatamente cotte"

Un allevamento familiare nel comune di Subbiano, in provincia di Arezzo, è risultato positivo all'influenza aviaria ad alta patogenicità (H5N1). Gli accertamenti sono stati condotti dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Padova. Qualche giorno fa fu registrato un caso di influenza aviaria in un allevamento di Campi Bisenzio.

Il Dipartimento della Prevenzione della Asl Toscana Sud Est ha immediatamente attivato le misure previste dalla normativa nazionale ed europea, procedendo all'abbattimento in sicurezza degli animali presenti nell'allevamento.

Sono state definite una zona di protezione di 3 chilometri intorno al focolaio e una zona di sorveglianza di 10 chilometri, con il divieto temporaneo di spostamento di animali, uova e materiali potenzialmente contaminati. Prosegue inoltre un’indagine epidemiologica per individuare l’origine dell’infezione e verificare eventuali collegamenti con altri allevamenti.

Secondo le autorità sanitarie, il rischio di trasmissione del virus all'uomo rimane molto basso e finora non sono stati segnalati casi tra chi è entrato in contatto con l'allevamento. Non sussistono pericoli nemmeno per il consumo di carne e uova, purché siano adeguatamente cotte.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025

Maltempo e piogge: in Toscana oltre 109mila fulmini in 12 ore

Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]

Bibbiena
Cronaca
31 Marzo 2025

Tre colpi in supermercati nell'Aretino: arrestate tre persone

Nel pomeriggio del 27 marzo, i carabinieri hanno arrestato tre cittadini georgiani per furto in concorso dopo aver messo a segno tre colpi in supermercati di Pratovecchio-Stia, Poppi, Bibbiena e [...]

Firenze
Cronaca
14 Marzo 2025

Maltempo Toscana: aperto lo scolmatore, attesa per l'ondata di piena dell'Arno

Qui il riepilogo della situazione in Toscana, di seguito i dettagli della giornata di venerdì 14 marzo. È giornata di allerta meteo per temporali (arancione, divenuta poi rossa verso le [...]



Tutte le notizie di Subbiano

<< Indietro

torna a inizio pagina