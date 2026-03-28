Lions Club San Miniato dona tre TV alla 'Del Campana Guazzesi'

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I ringraziamenti del direttore

Questa mattina è stata consegnata alla Residenza APSP “Del Campana Guazzesi” di San Miniato, una donazione da parte del LIONS Club di San Miniato, ben 3 televisori da 32‘’ destinati alle camere di degenza, quale testimonianza concreta della vicinanza del territorio e delle sue associazioni alla casa di riposo.

Erano presenti alcuni residenti, la Presidente del Lion Club San Miniato Dott. Arch. Elisa Benvenuti accompagnata dalla Commissione Case di Riposo composta da Gronchi, Martelli e Vivaldi, alla presenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’ APSP Del Campana Guazzesi Arch. Emilio Bertini.

"Grazie di cuore!".

Fonte: A.P.S.P. "DEL CAMPANA GUAZZESI"

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