Pisa, la consigliera Raffaella Marchetti lascia Fratelli d'Italia e passa a Futuro Nazionale

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La consigliera comunale Raffaella Marchetti, eletta a Pisa con Fratelli d'Italia, ha lasciato il partito per unirsi a Futuro Nazionale, guidato da Roberto Vannacci. Lo ha ufficializzato lo stesso Vannacci nel corso dell'inaugurazione della nuova sede fiorentina di Futuro Nazionale. L'ex consigliera meloniana, 53 anni, vanta un lungo percorso politico iniziato con Alleanza Nazionale, per la quale è stata consigliera di circoscrizione dal 1998 al 2003, fino alla recente esperienza in consiglio comunale con Fratelli d'Italia.

"Pisa sarà il primo capoluogo di provincia italiano a vantare la presenza di un gruppo consiliare di Futuro Nazionale nell'assemblea cittadina - hanno dichiarato i rappresentanti del partito di Vannacci, Angelo Ciavarella e Maria Grazia Bellomini, dopo aver accolto nel partito Marchetti -. Lunedì aggiungono depositeremo ufficialmente gli atti per la costituzione del gruppo consiliare".

"Apprezziamo - ha detto il coordinatore nazionale di FnV, Massimiliano Simoni - il coraggio e la coerenza di Raffaella Marchetti, che ha scelto di restare fedele ai valori di una destra autentica e identitaria".

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