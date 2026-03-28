Potenziata la Pol-tramvia di Firenze: più agenti e orario ampliato, tutti i giorni fino all'una di notte

Nei giorni scorsi tre donne sono state fermate dalla polizia a Firenze dopo un furto commesso sulla tramvia. Agenti del commissariato di Rifredi, di supporto alla Pol-tramvia, hanno rintracciato nei pressi della fermata "Torre degli Agli", davanti a un Atm, 3 giovani denunciandole per furto aggravato in concorso e indebito utilizzo di carte di credito e di pagamenti. Notate con fare sospetto i poliziotti in borghese hanno effettuato un controllo, trovando la refurtiva di un furto consumato, secondo quanto ricostruito, poco prima ai danni di un passeggero al quale sono stati subito restituiti gli effetti personali sottratti. Nei confronti delle tre donne il Questore ha emesso tre fogli di via che le obbligherà, per quattro anni, a non fare ritorno in città. Questo uno degli interventi nell'ambito del potenziamento del nucleo di polizia specializzato per le attività di controllo alle fermate e a bordo della tramvia.

Potenziamento Pol-tramvia Firenze: nuovo personale, ampliato l'orario

Come comunicato in una nota dalla Questura di Firenze il nucleo Pol-tramvia è stato potenziato: 20, tra Agenti e Ispettori della Polizia di Stato, sono stati assegnati allo speciale nucleo che si aggiungono all’aliquota di personale già operativa sulla Tramvia. Nel 2025 la Pol-Tramvia della Polizia di Stato a Firenze ha effettuato 12.583 controlli, arrestando 5 persone e denunciandone 112 per vari reati.

Ampliato anche l’orario di impiego del personale che sarà operativo su tutta la rete della tramvia fino all’una di notte, ogni giorno. Il personale sarà impiegato nella prevenzione dei reati in danno dei cittadini, fruitori del servizio di trasporto urbano, degli addetti al servizio, dipendenti della società di gestione Gest, a bordo e nelle zone di fermata.

Più agenti, più controlli e una presenza più capillare sul territorio: è questo il piano messo in campo dalla Polizia di Stato a Firenze per innalzare in modo significativo gli standard di sicurezza del servizio tramviario. Con circa 45 milioni di passeggeri all’anno, la rete tramviaria si conferma infatti a Firenze una delle principali arterie del sistema di trasporto pubblico locale.

Proprio per questo la Polizia di Stato di via Zara, spiegano ancora dalla Questura, ha definito un modello operativo sempre più flessibile e calibrato alle esigenze di sicurezza dei lavoratori e di tutti fruitori del servizio. Nello svolgimento dei compiti di istituto ogni giorno, e secondo le necessità operative, il personale, dedicato a tale importante servizio, avrà il supporto di aliquote dei Commissariati di P.S. cittadini, della Squadra Mobile e della Divisione Polizia Anticrimine della Questura. Quest’ultima articolazione, attraverso l’analisi della delittuosità, potrà indirizzare al meglio l’attività di prevenzione e contrasto dei delitti che maggiormente vengono rilevati lungo la rete tramviaria.

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