Radio Associazione Valdelsa a Castelfiorentino: gli appassionati di radio sono invitati a unirsi

La Radio Associazione Valdelsa – ODV, con sede presso il Palazzo Comunale di Castelfiorentino, invita tutti gli appassionati di comunicazioni, tecnologia e onde radio a unirsi alla sua comunità.
L'associazione, che riunisce radioamatori e utenti CB, offre l'opportunità di condividere esperienze, imparare le tecniche di trasmissione e conoscere persone con la stessa passione. "Non restare in stand-by - invita l'associazione -, per informazioni su iscrizioni, attività e incontri, contattaci subito".
La sede è aperta il giovedì dalle 21:30 alle 23:00. E' possibile contattare l'associazione al numero 331-7744631 o via e-mail all'indirizzo radiorav7@gmail.com
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