Nelle ore precedenti all'inaugurazione della nuova sede di Futuro Nazionale, avvenuta oggi intorno alle 17, è circolato un video sui social che ha suscitato una forte reazione politica. Nel filmato, il consigliere del Quartiere 1 del Comune di Firenze, Salvatore Sibilla, si riprende alla guida della propria auto mentre ascolta a volume alto il brano 'Giovinezza', celebre inno del periodo fascista. Il comportamento del consigliere ha sollevato diversi interrogativi sul piano istituzionale e provocato dure reazioni politiche.

I deputati del Movimento 5 Stelle, Riccardo Ricciardi e Andrea Quartini, insieme ai consiglieri regionali Irene Galletti e Luca Rossi Romanelli e al consigliere comunale Lorenzo Mas, hanno espresso "profonda indignazione" per il video. "È un episodio grave e inaccettabile, che offende la memoria storica del nostro Paese e i valori fondanti della Repubblica. È già increscioso assistere all'apertura di una sede del partito di Vannacci in una città come Firenze, medaglia d'oro della Resistenza e simbolo dell'antifascismo. Ma a tutto c'è un limite", hanno dichiarato.

Critiche sono arrivate anche dal Partito Democratico. Il deputato dem Federico Gianassi ha dichiarato: "Il consigliere Sibilla è già noto alle cronache per il suo unico, indiscutibile 'valore': il nullismo politico. L'uso che ha fatto dell'inno 'Giovinezza' non può essere minimizzato: è un simbolo della propaganda fascista e va respinto senza ambiguità. Ma queste sue provocazioni non producono alcun effetto se non quello di umiliarlo ulteriormente di fronte al popolo fiorentino. Firenze ha già fatto i conti con il fascismo ottant'anni fa, pagando un prezzo altissimo in termini di carcere, torture, omicidi e deportazioni ma liberandosi dopo una meravigliosa opera di resistenza e liberandosi da solo con l'insurrezione popolare. Una memoria profonda, che appartiene alla storia e all'identità della nostra comunità. Per questo nessuno potrà riportare indietro le lancette del tempo: lui e Vannacci si mettano in testa che Firenze è e resterà una città libera, democratica e antifascista"

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