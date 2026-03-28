Tensione a Pisa, antagonisti e anarchici al ritrovo di Azione universitaria

Intervento delle forze dell'ordine ieri pomeriggio a Pisa, venerdì 27 marzo, per evitare disordini in piazza della Pera dove un centinaio di militanti dell'area anarchica e antagonista hanno raggiunto il luogo dove era stato organizzato un ritrovo di Azione universitaria. Sul posto, in centro città, una ventina di persone del gruppo dell'organizzazione giovanile vicina a Fratelli d'Italia si erano riunite per un aperitivo senza bandiere o insegne politiche.

Sul posto le forze dell'ordine sono intervenute per evitare disordini tra le due fazioni, dopo l'arrivo dei giovani dell'area antagonista con striscioni e slogan contro i giovani di Azione universitaria, che hanno dovuto concludere anticipatamente il ritrovo. Secondo quanto emerso durante i momenti di tensione antagonisti e anarchici avrebbero lanciato anche alcuni oggetti e bottiglie. Nessuna persona risulta essere rimasta ferita. Sull'episodio sono in corso le indagini della Digos, che sta anche lavorando sui filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza urbana e presenti sui social.

La denuncia di Azione Universitaria Pisa

A denunciare l'accaduto è stata la stessa Azione Universitaria Pisa: "Dopo pochi minuti dall’inizio dell’evento, siamo stati aggrediti da quasi 100 appartenenti ai gruppi Antifa e ai collettivi di sinistra, che hanno impedito con la violenza lo svolgimento dell’iniziativa" scrivono in una nota aggiungendo "ci è stato lanciato di tutto: bottiglie di vetro, oggetti contundenti, spray al peperoncino". Per Azione Universitaria "si è trattato di una vera e propria aggressione organizzata. Di fronte a questa escalation, e nonostante la presenza delle forze dell’ordine, è stato necessario interrompere l’evento per garantire l’incolumità dei presenti, anche alla luce della volontà di "ucciderci" come hanno dichiarato i criminali presenti".

Ma, proseguono, "quanto accaduto non si è fermato lì. In Corso Italia abbiamo assistito a momenti di vera e propria caccia all’uomo, con lanci di bottiglie di vetro anche in aree affollate, nel tentativo di colpirci. Su indicazione delle forze dell’ordine, i ragazzi sono stati costretti a rifugiarsi all’interno del Comune, fortunatamente ancora aperto, per poi essere successivamente scortati fuori in sicurezza a causa del picchetto all’ingresso. Una situazione fuori controllo che dimostra il livello di pericolosità raggiunto da questi gruppi. Vogliamo ringraziare le forze dell’ordine presenti, che sono intervenute in condizioni estremamente difficili per evitare conseguenze ancora più gravi, e il personale di Palazzo Gambacorti per l’accoglienza riservata".

Azione Universitaria Pisa afferma che "siamo di fronte all’ennesimo episodio di violenza politica portata avanti da soggetti che si nascondono dietro 'l’antifascismo' per giustificare azioni criminali. Questi gruppi agiscono con un tale senso di impunità da sentirsi legittimati a lanciare bottiglie di vetro contro ragazzi e ragazze nel pieno centro cittadino in presenza delle forze dell’ordine. Un clima reso possibile anche dalla complicità politica e culturale di una certa sinistra, sempre pronta - come farà anche questa volta - a giustificare o addirittura legittima queste derive violente. Le nostre richieste sono chiare: individuare e punire tutti i responsabili - verso cui sporgeremo denuncia - tolleranza zero verso i gruppi Antifa e verso chi utilizza la violenza come strumento politico, e un cambio netto nell’approccio alla sicurezza. In qualsiasi Paese serio, episodi di questo tipo verrebbero affrontati con fermezza dalle forze dell’ordine. In Italia questo non è possibile. Non è più accettabile che chi aggredisce resti impunito. Chi ha trasformato una serata tra studenti in un’aggressione violenta deve pagare fino in fondo le conseguenze delle proprie azioni".

I commenti: "Escalation di violenza inaccettabile"

"La sinistra e gli anarchici assaltano un bar perché presenti ragazzi di destra. Un agguato vergognoso accaduto ieri nel centro storico di Pisa: vittima un gruppo di giovani di Azione universitaria che stavano tranquillamente consumando un aperitivo e sono stati presi di mira in modo ignobile e vile da un centinaio di antifascisti di sinistra, centri sociali e anarchici. Solo l'intervento pronto da parte delle forze dell'ordine ha evitato conseguenze fisiche. Solidarietà ai ragazzi di Azione universitaria colpiti da questo inaccettabile attacco". Così il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, che prosegue: "Ciò che è accaduto è gravissimo e riporta ai tempi bui: i giovani non avevano bandiere né simboli politici e l'idea che a delle persone non sia consentito di ritrovarsi serenamente in luoghi pubblici è inquietante. Adesso aspettiamo la condanna netta ai violenti e la solidarietà ai ragazzi di Azione Universitaria da parte di Conte, Schlein, Bonelli e Fratoianni. Sinistra e 5 stelle smettano di soffiare sul fuoco con irresponsabilità e mero cinismo partitico".

In una nota il direttivo provinciale di Fratelli d’Italia esprime "ferma e indignata condanna per il grave episodio avvenuto ieri pomeriggio a Pisa, quando un gruppo di ragazzi, esponenti di Azione Universitaria, che stava trascorrendo un momento conviviale durante una iniziativa di azione politica in piazza Gambacorti, è stato aggredito da un gruppo di appartenenti alla sinistra radicale, che hanno lanciato loro contro insulti e bottiglie, arrivando a inseguirli fino all’atrio di Palazzo Gambacorti, dove hanno trovato riparo, grazie anche al tempestivo intervento delle forze dell’ordine che hanno gestito la triste vicenda con prontezza e professionalità. Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza gratuita che la sinistra radicale continua ad alimentare in città, con il solo obiettivo di creare tensione e disagio. Un fatto particolarmente grave perché rivolto contro un gruppo di giovani che, in modo del tutto pacifico, senza simboli né manifestazioni politiche, stava semplicemente condividendo un momento conviviale. Un episodio che si inserisce in una preoccupante continuità con quanto accaduto in altre occasioni di svolgimento di manifestazioni politiche sul territorio. Fratelli d’Italia condanna con fermezza questi atti intimidatori e violenti, auspicando che venga fatta piena luce sui responsabili e chiede a tutte le forze politiche di dissociarsi dall’accaduto e la condanna per l’intollerenza e la negazione democratica".

"Condanniamo duramente e con fermezza l’aggressione subìta" afferma il deputato e coordinatore regionale toscano di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti. "Un’aggressione proseguita con quella che, da quanto si apprende, è stata una vera e propria spedizione punitiva per le vie del centro. Questa escalation di violenza è inaccettabile, e i giovani responsabili, sedicenti antifascisti, organizzati per colpire in modo mirato, auspichiamo che siano presto identificati e che ricevano una punizione esemplare. Fratelli d'Italia presenterà un’interrogazione parlamentare per avere chiarezza su fatti che solo grazie all’impegno degli agenti di polizia e dei carabinieri intervenuti non sono sfociati in qualcosa di ben peggiore. Massima solidarietà a Matteo Latrofa, a Matteo Becherini e a tutti gli studenti di Azione Universitaria Pisa".

"Oltre un centinaio di adulti si scagliano contro una ventina di ragazzi che prendono un aperitivo solo perché sono di destra. Un atto di violenza politica che sdegna e preoccupa, quello messo in atto ieri a Pisa. C’è un problema di agibilità democratica in Toscana. Protagonisti ancora una volta anarchici e antagonisti che hanno aggredito chi osa non pensarla come loro. A pagare il prezzo della finta tolleranza di certa sinistra sono stati giovani di Azione universitaria, ‘colpevoli’ di aver organizzato un aperitivo in vista delle prossime elezioni universitarie. E ancora una volta i responsabili dell’aggressione provengono da quell’area della sinistra estrema, vezzeggiata e coccolata dai partiti del campo largo". Così la capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale della Toscana e vicepresidente di Gioventù Nazionale Chiara La Porta e Matteo Zoppini, consigliere regionale di FdI e componente dell’Esecutivo nazionale di Azione Universitaria. "Diffidiamo dalle minimizzazioni: quello avvenuto ieri a Pisa non è stato un incidente occasionale, ma una spedizione punitiva, figlia di un clima d’odio tollerato se non fomentato dalla sinistra. Non saranno queste vili aggressioni a intimidire i giovani di Azione Universitaria: siamo al loro fianco e già giovedì prossimo saremo con loro in occasione della presentazione delle liste. Ribadendo la ferma condanna per ogni gesto di intolleranza politica confidiamo che anche dai banchi della maggioranza in Consiglio regionale della Toscana arrivi una presa di distanza da collettivi e centri sociali".