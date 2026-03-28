Viareggio, trovato con 20 piante di cannabis e marijuana in casa: arrestato

Scoperte dai carabinieri 20 piante di cannabis e 1,5 chili di marijuana in una casa a Torre del Lago. Per questo è stato arrestato un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell'ordine e ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, come spiegato dai carabinieri in una nota, all'esito di un'attività informativa i militari hanno proceduto alla perquisizione domiciliare. Nel corso dell'operazione sono state rinvenute e sequestrate piante di cannabis indica e quantità di marijuana rinvenute oltre a vario materiale, riconducibile a coltivazione e produzione tra cui prodotti chimici, fertilizzanti e sistemi di illuminazione per la crescita delle piante.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro penale mentre l'uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a verificare eventuali ulteriori responsabilità, nonché possibili collegamenti con altri soggetti.

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