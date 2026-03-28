Vittoria importantissima per l’Abc Solettificio Manetti che supera la Fides Montevarchi 69-72.

Dopo oltre 30 minuti a rincorrere, l’Abc Solettificio Manetti va a prendersi due punti pesantissimi in ottica playoff. I ragazzi di Paolo Betti espugnano l'ostico parquet della Fides Montevarchi 69-72 spedendo a -6 una diretta concorrente ed assicurandosi entrambi gli scontri diretti. Sulla festa castellana, però, pesa la tegola della ricaduta di Giovanni Corbinelli, autore tra l’altro di una buona prestazione al rientro dopo lo stop, costretto nuovamente a fermarsi. Un’Abc che fatica nella prima parte, ma che ha il merito di non mollare e di reagire quando più conta. E questa sera contava, tantissimo.

Adesso, però, lo sguardo è già rivolto alla prossima settimana, che al PalaBetti si preannuncia letteralmente di passione: mercoledì alle 21 turno infrasettimanale contro Valdisieve, venerdì e sabato final four di Coppa Toscana (venerdì ore 18 Sancat-Prato Dragons, ore 20:30 Abc-Union Prato; sabato ore 18 finale).

LA CRONACA

Di Montevarchi il primo tentativo di allungo sul 6-2, finché il 3/3 dalla lunetta dell’ex Pedicone accorcia fino a -1. A fronte di un’Abc che sembra rimasta negli spogliatoi, la Fides ne approfitta per tornare in controllo (12-5), mentre l’attacco gialloblu continua a cercare invano la via della retina. La giocata spalle a canestro di Torrigiani rompe gli indugi castellani, ma l’inerzia non si sposta: una serie di palle perse e di errori banali costringono coach Betti e fermare il gioco sul 20-9, che diventa 22-11 al primo riposo.

All’inizio della seconda frazione arrivano finalmente i primi segnali di reazione gialloblu, tra i quali spiccano l’energia di Talluri da un lato, e cinque punti in rapida successione di Pedicone dall’altro che dimezzano la forbice (23-17 dopo due giri di cronometro). Poi, Corbinelli decidere di mettere la sua firma dalla lunga distanza: due triple in successione riaprono la sfida e scrivono 25-23 sul tabellone. Il recupero di Landi innesca il contropiede di Talluri che vale il 35-34, ma la difesa gialloblu fatica a contenere le penetrazioni locali, così due viaggi in lunetta di Tognazzi e Caponi ristabiliscono due possessi di vantaggio per la Fides: 41-36 all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi Montevarchi torna a +8 (44-36), ma a metterci una pezza arriva il gioco da tre punti di un ottimo Pedicone che tiene i gialloblu in scia. Una serie di falli frutto di una difesa inconsistente, però, mandano ben presto in bonus l’Abc, così la Fides resta saldamente al comando dalla lunetta (48-41 a metà frazione). Le triple di Landi e Corbinelli provano a spostare l’inerzia (52-50), ma purtroppo sul finire del terzo quarto proprio Corbinelli è costretto a lasciare il campo per una brutta ricaduta al ginocchio.

Si inizia l’ultimo quarto con l’Abc carica di falli ma Landi, su rimbalzo offensivo, concretizza finalmente la rimonta castellana impattando a quota 54, preludio al primo sorpasso della gara a firma Lazzeri dalla lunetta. Si procede sul punto a punto, con l’Abc che resta avanti con Ticciati e Cantini e coach Serravalli che si rifugia nel time out sul 58-61. La tripla di Dainelli riporta la situazione in perfetta parità al 35′, e nei cinque giri di lancette finali le squadre si alternano al comando fino al 69-69. Con 14 secondi sul cronometro, Torrigiani da sotto ristabilisce il sorpasso castellano e, sull’errore di Hasanaj nell’ultimo possesso locale, Landi dalla lunetta fa partire la festa gialloblu.

FIDES MONTEVARCHI – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 69-72

Fides Montevarchi: Ermini ne, Moretti ne, Hasanaj 3, Caponi 13, Dainelli 9, Borgogni ne, Chellini 2, Bonciani, Tognazzi 19, Sereni 2, Malatesta 5, Quaglia 16. All. Serravalli. Ass. Dolfi, Bonciani.

Abc Solettificio Manetti: Tavarez ne, Lazzeri 6, Ticciati 4, Corbinelli 13, Talluri 3, Berni 1, Torrigiani 13, Marchetti ne, Landi 8, Cantini 4, Mancini 3, Pedicone 17. All. Betti. Ass. Calvani, Chiarugi.

Parziali: 22-11, 41-36 (19-25), 52-50 (11-14), 69-72 (17-22)

Arbitri: Lodovichi di Impruneta, Filipovic di Siena.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa