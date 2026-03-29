Dalla Regione 100.000 euro per il Comune di Chianni

Ammonta a 100.000 euro l’entità del finanziamento che la Regione Toscana ha concesso al Comune di Chianni (PI). Serviranno, come spiega il presidente Eugenio Giani “per la realizzazione della nuova illuminazione pubblica di collegamento del centro abitato con l’area degli impianti sportivi. Abbiamo accolto volentieri la richiesta dell’amministrazione comunale di un aiuto per dotare Chianni e i suoi cittadini di questa miglioria. E’ il modo che abbiamo scelto e che pratichiamo con convinzione per aiutare i piccoli Comuni della Toscana diffusa”.

E da parte sua il sindaco, Giacomo Tarrini, ha ringraziato il presidente Giani per “la tempestiva attenzione che ha dedicato ai piccoli Comuni come lo è Chianni, che in questo modo ricevono fondi importanti per il miglioramento della loro dotazione infrastrutturale. Abbiamo l’impegno di iniziare i lavori entro il mese di novembre, ma lo faremo senz’altro in anticipo, visto che abbiamo già individuato la ditta incaricata di realizzare il nuovo impianto e contiamo che possa iniziare i lavori a breve e che li concluda, come da cronoprogramma, nel giro di un mese, condizioni meteo permettendo”.

Fonte: Regione Toscana