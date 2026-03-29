Addio a David Riondino: aveva 73 anni

È morto David Riondino, cantautore, attore, regista e scrittore a Firenze. Riondino si è spento a 73 anni dopo una lunga malattia. La notizia è stata annunciata su Facebook dall'amica Chiara Rapaccini, artista e illustratrice.

Rapaccini ha ricordato gli anni giovanili fiorentini, quando Riondino fondò il gruppo rock Victor Jara, dedicato al cantautore cileno Victor Jara, sostenitore di Salvador Allende. "Cantavamo nelle case del popolo e alle Feste dell'Unità. David era il nostro capo visionario", ha scritto, ricordando anche l'amicizia con Sergio Staino.

"Ehi David, ma che facciamo senza te?", conclude il messaggio, dando appuntamento per l'ultimo saluto martedì a Roma, dove si terranno i funerali alle 11 nella Chiesa degli Artisti.

Riondino fondò negli anni '70 il Collettivo Victor Jara, incidendo due dischi per i circoli Ottobre, e negli anni '80 collaborò come verseggiatore satirico con riviste storiche di satira e controcultura come Tango, Cuore, Comix e Linus. Tra le sue canzoni più note c’è Maracaibo, hit del 1981 interpretata da Lu Colombo.

Attivo anche in teatro e cinema, lavorò con Paolo Rossi, Sabina Guzzanti e Dario Vergassola, e firmò il film Cuba Libre, velocipedi ai Tropici (1997). Ideatore del festival Il giardino della poesia, Riondino trasformò canzoni e poesie in spettacoli teatrali e trasmissioni radiofoniche.

I commenti di cordoglio

Eugenio Giani, presidente regione Toscana: "La Toscana perde una delle sue voci più originali e rappresentative"

"Con la scomparsa di David Riondino la Toscana perde una delle sue voci più originali e rappresentative, un artista capace di raccontare l’identità della nostra terra con intelligenza, ironia e profondità. Nel corso della sua carriera - prosegue Giani - ha saputo attraversare linguaggi diversi, dalla musica al teatro, dalla radio alla televisione, mantenendo sempre un legame autentico con le radici culturali toscane. La sua capacità di unire tradizione e innovazione, parola e musica, lo ha reso un punto di riferimento per intere generazioni. Il progetto della 'Scuola dei Giullari', che aveva avviato con passione, testimonia il suo impegno verso i giovani e la volontà di trasmettere conoscenza e creatività. È un’eredità preziosa che la Toscana non disperderà, ma che anzi dovrà continuare a coltivare nel suo nome".

Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale: "Addio al menestrello di Firenze e della Toscana"

"È con grande dolore che ho appreso della scomparsa di David Riondino. Menestrello instancabile, con la sua arte ha saputo cantare gli aspetti più profondi e colti di Firenze e della toscanità facendole amare da tutti. Con i suoi lavori, sempre liberi e curiosi, ha intrecciato musica, teatro e poesia, lasciando un segno in chi ha avuto la fortuna di conoscerne l’ingegno e la passione.

Il progetto di una Scuola dei Giullari resta testimonianza del suo desiderio di trasmettere creatività e sapere alle nuove generazioni nel segno di uno stile appassionato e originale. Firenze e l’Italia perdono un artista unico e un intellettuale, capace di emozionare e divertire e soprattutto sempre fedele alla propria visione. Ai familiari e a chi gli è stato vicino va la mia più sentita vicinanza".

Cristina Manetti, assessora regionale alla Cultura: "artista poliedrico e figura indimenticabile della cultura toscana e italiana"

"Apprendo con profonda tristezza della scomparsa di David Riondino, artista poliedrico e figura indimenticabile della cultura toscana e italiana. Riondino - prosegue - era fiorentino nel cuore: la sua creatività, la sua ironia e la sua curiosità riflettevano lo spirito vivo della nostra terra. Con il Collettivo Victor Jara, con le sue canzoni, le poesie e gli spettacoli teatrali, ha attraversato decenni di vita culturale lasciando un segno profondo. Artista eclettico, Riondino aveva saputo muoversi tra musica, teatro, cinema e televisione, distinguendosi per uno stile originale capace di coniugare impegno civile e leggerezza ironica. Dalla canzone d’autore al palcoscenico, fino alle collaborazioni con importanti realtà dello spettacolo italiano, la sua carriera è stata caratterizzata da una costante ricerca espressiva e da una forte attenzione ai temi sociali e politici. Era un visionario - aggiunge Manetti - capace di unire talento e passione per la comunità, per la musica e per l’arte in tutte le sue forme. La sua voce, la sua energia e la sua fantasia rimarranno con noi. Esprimo il mio più sincero cordoglio alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno condiviso con lui un pezzo della propria vita. Firenze e la Toscana perdono oggi un figlio che ha incarnato come pochi la forza e la generosità della nostra terra" conclude l’assessora regionale.

Notizie correlate