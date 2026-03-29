È morto Renzo Verdi, ex sindaco di Santa Fiora e volto del coro dei Minatori: aveva 69 anni

È scomparso ieri a 69 anni Renzo Verdi, figura di spicco della politica locale e appassionato cantore della sua terra. Ex sindaco di Santa Fiora, Verdi è ricordato non solo per il suo impegno politico ma anche per il legame profondo con la comunità e la cultura locale.

Nella sua lunga carriera, Verdi ha ricoperto diversi incarichi istituzionali, dall'assessore e vicesindaco nei mandati di Luigi Vencia, fino a sindaco dal 2004 al 2014. Durante le sue amministrazioni ha promosso opere fondamentali per il paese, tra cui la realizzazione del teatro e del palazzetto dello sport, infrastrutture che riteneva essenziali per garantire servizi adeguati anche in un comune di montagna. È stato inoltre presidente dell'Asea, l'Associazione per lo sviluppo economico dell'Amiata.

Appassionato di musica e tradizioni locali, Verdi è stato uno dei volti del coro dei Minatori di Santa Fiora, con cui accompagnò anche Simone Cristicchi al Festival di Sanremo del 2010 durante l’esecuzione del brano Meno male. La sua passione per la comunità si estendeva anche allo sport: è stato presidente dell'Intercomunale Santa Fiora, seguendo con entusiasmo le vicende calcistiche locali.

Il sindaco attuale, Federico Balocchi, lo ricorda come una personalità poliedrica: “In questo momento di commiato si affastellano nella mente innumerevoli ricordi, episodi ed esperienze. Renzo ha rappresentato un punto di riferimento importante della nostra comunità, e ha dedicato la sua vita all’impegno politico con passione e competenza”.

Anche il deputato del Partito Democratico, Marco Simiani, ha espresso il suo cordoglio: "Renzo Verdi è stato un amministratore serio e appassionato, capace di interpretare la politica come servizio. Ho condiviso con lui un lungo percorso politico, dai Democratici di Sinistra al Partito Democratico, apprezzandone sempre la dedizione e il forte legame con le aree interne dell’Amiata. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per la comunità".

I funerali si terranno domani, lunedì 30 marzo, alle 15, nella Pieve delle Sante Flora e Lucilla di Santa Fiora.

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