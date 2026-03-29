Fucecchio: Successo per la cerimonia dedicata a Tina Anselmi e Diva Donati

Grande partecipazione e forte coinvolgimento emotivo hanno caratterizzato la cerimonia che si è svolta il 28 marzo a Fucecchio per l’intitolazione della Lega SPI CGIL a Tina Anselmi e della sala riunioni della Camera del Lavoro a Diva Donati.

L’iniziativa, patrocinata dall'amministrazione comunale e articolata tra l’Auditorium della Fondazione I Care e la Camera del Lavoro, ha visto una presenza numerosa e attenta di cittadine, cittadini, rappresentanti istituzionali e del mondo associativo. Gli interventi hanno saputo restituire con profondità e partecipazione il valore delle figure di Tina Anselmi, prima donna Ministra della Repubblica italiana, e di Diva Donati, prima assessora donna del Comune di Fucecchio, sottolineandone l’impegno civile, politico e umano. Sono intervenuti: Emma Donnini (sindaca del Comune di Fucecchio), Alessandra Nardini (assessora con delega al lavoro di Regione Toscana), Mario Batistini (segretario SPI-CGIL Firenze) ed Emanuela Guizzon (nipote di Tina Anselmi). A fare gli onori di casa Fabio Gozzi (segretario SPI-CGIL), che ha spiegato come si è svolto il percorso che ha portato a questa contemporanea doppia intitolazione a due donne provenienti da fronti politici diversi.

Particolarmente sentiti i contributi delle autorità e degli ospiti intervenuti, che hanno ricordato il lascito di due donne che hanno segnato la storia del territorio e del paese, offrendo esempi ancora oggi attuali di dedizione, coraggio e responsabilità. Durante la cerimonia sono stati letti anche dei ricordi dedicati a Diva Donati, tra cui quello di un gruppo di ex colleghi insegnanti a Cerreto Guidi. Senza dimenticare la testimonianza di Ferdinando Biondi, il sindaco che scelse proprio Diva Donati come assessora alla cultura e all'istruzione.

“Diva Donati – ha sottolineato la sindaca Donnini – l'ho conosciuta all'inizio del mio percorso di formazione come insegnante, quando ero una supplente a Cerreto Guidi. Con grande gentilezza mi ha guidato diventando per me un punto fermo. Lei – come Tina Anselmi – a un certo punto della vita ha deciso di prendersi una responsabilità, di fare la propria parte nella gestione della cosa pubblica. Entrambe ci dimostrano come la politica – parola più bella del mondo – debba essere alimentata dalla passione”.

Sulla stessa lunghezza d'onda l'assessora regionale Alessandra Nardini: “Una doppia intitolazione che ha valore straordinario, soprattutto in un momento storico dove i diritti delle donne anziché avanzare vengono messi in discussione. Essere qui significa ricordare due figure che hanno dato tantissimo alle rispettive comunità”.

Anche il segretario dello SPI-CGIL Firenze Mario Batistini ha sottolineato come non si tratti di una scelta banale, visto che Tina Anselmi proveniva da ambienti diversi rispetto a quelli della sinistra. Ma a cui la lega locale ha voluto intitolare la Camera del Lavoro per i valori comuni sul tema della Resistenza e su quello dell'attenzione alla condizione femminile. La nipote di Tina Anselmi, Emanuela Guizzon, ha fornito invece un ritratto più intimo e familiare della “Zia Tina”: un dono e una ricchezza, non solo per la sua famiglia, che aveva avuto il coraggio di prendersi responsabilità per le quali ha pagato in termini di libertà. Presenti all'iniziativa anche la sorella, il marito e il figlio di Diva Donati (Vera,Amedeo e Lorenzo), che hanno svelato ai tanti presenti la targa dedicata alla loro familiare. Il momento conclusivo, con l’installazione delle targhe, è stato vissuto con intensa partecipazione emotiva, a testimonianza del legame profondo tra la comunità e i valori rappresentati da Anselmi e Donati. Un’iniziativa pienamente riuscita, che ha saputo unire memoria, impegno e partecipazione, lasciando un segno significativo nella comunità di Fucecchio.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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