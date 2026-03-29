Empoli, nuovo furto alla Serravalle Soccer Academy

Ancora un raid notturno al campo sportivo di Cortenuova gestito dalla Serravalle Soccer Academy. A renderlo noto è la società stessa tramite un comunicato pubblicato sui social. Il furto, avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, segue un episodio simile dello scorso 8 dicembre, quando la struttura era già stata presa di mira da un intruso.

Secondo quanto riferito dalla società, presieduta da Simona Salvadori, il responsabile sarebbe entrato nel campo sportivo a volto scoperto. "L'episodio rappresenta l’ennesima violazione subita - scrivono nel comunicato -, un fatto grave che colpisce non solo la struttura, ma l'intera comunità che vive e sostiene quotidianamente le attività sportive.

Il ladro avrebbe raccolto un magro bottino: impossessatosi delle chiavi del bar avrebbe trovato nella cassa soltanto gli spicci. L'unico oggetto di valore che avrebbe rubato sarebbe un drone di modico valore. La società non esclude che possa aver sottratto le chiavi del pulmino.

"Nel rispetto delle normative vigenti in materia di privacy, non è possibile procedere con la pubblicazione delle immagini, scrive la società nel post -. Resta però evidente la contraddizione di chi, violando spazi e regole, calpesta la privacy altrui mentre le vittime sono tenute a rispettarla".

Nel comunicato, la società "esprime tutta la propria stanchezza e indignazione per il ripetersi di tali episodi, che danneggiano non solo economicamente ma anche moralmente chi si impegna per offrire un servizio alla collettività. Si auspica un rapido intervento delle autorità. Continueremo - conclude - a collaborare con le forze dell'ordine per fare piena luce dell'accaduto".

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