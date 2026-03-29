C Femminile, il Gialloblu conquista lo scontro diretto contro il Montecatini

Con la salvezza ormai conquistata, il Gialloblu Castelfiorentino non rallenta ed anzi ingrana la quinta davanti al proprio pubblico. Nel penultimo match casalingo le ragazze di Gianni Lazzeretti superano la Pallacanestro Femminile Montecatini 62-48 tingendo di gialloblu lo scontro diretto. E anche se il risultato è ininfluente per la classifica, con i playoff ormai irraggiungibili, le gialloblu difendono l’onore e la maglia.

Ne emerge una sfida di alti e bassi nella prima parte, a senso unico nella seconda. Dopo il punto a punto iniziale, infatti, le ospiti approfittano del black out gialloblu e allungano nella seconda frazione, andando al riposo lungo sul 23-30. Nell’intervallo, però, coach Lazzeretti scuote le sue ragazze e la reazione nella ripresa è da manuale: parziale di 23-9 e inerzia ribaltata alla terza sirena. Così, sul 46-39 all’inizio del rettilineo finale, le gialloblu continuano a spingere sull’acceleratore e scappano via definitivamente.

Giovedì 2 aprile di nuovo in campo al PalaGilardetti per l’ultimo impegno casalingo stagionale: alle 21:15 arriva Pff per il recupero della seconda giornata di ritorno.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – PALL. FEMMINILE MONTECATINI 62-48

Tabellino: Banchelli 15, Bellantoni 12, Fiaschi 11, D’Ambrosio 3, L’Ala 6, Ancillotti 3, Bandinelli 4, Calugi 2, Baldinotti 3, De Felice 3, Ndyaye, Samoylych. All. Lazzeretti. Ass. Iserani, Caggiano.

Parziali: 16-12, 23-30 (7-18), 46-39 (23-9), 61-48 (16-9)

Arbitro: Sbaragli di Casole d’Elsa.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa