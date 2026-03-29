Inchiesta Keu, prosciolta l'ex sindaca. Il PD: "Vicenda ci ha messo a dura prova"

"Si chiude con sentenza di non luogo a procedere la vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’ex Sindaca Giulia Deidda. Una decisione, quella del Tribunale, che mette fine ad anni di tensioni e polemiche segnando un punto di svolta per la comunità locale e per il Partito Democratico". Così il partito Democratico di Santa Croce sull'Arno in merito della vicenda giudiziaria che ha convolto l'ex sindaca Giulia Deidda.

"Questa decisione mette finalmente il punto a una vicenda che ha segnato profondamente la nostra comunità, restituendo onorabilità e dignità non solo a Giulia Deidda, ma alla politica stessa - dichiara il partito -. Durante tutto il periodo delle indagini preliminari, il Pd locale ha scelto la linea della fiducia nelle istituzioni rifiutando di arretrare di fronte a strumentalizzazioni usate per mero tornaconto politico e chiedendo a più riprese che si arrivasse in tempi celeri a fare chiarezza sulla vicenda nell’interesse del nostro distretto industriale. L’esito processuale non è solo una vittoria legale, ma l’affermazione di valori fondamentali come il ‘garantismo’ che rappresenta per noi un principio cardine di civiltà giuridica e politica.

Questa vicenda ci ha messo tutti a dura prova sia sul piano politico che umano - concludono -, ma ne usciamo rafforzati dalla consapevolezza di essere stati dalla parte giusta della storia. La verità restituisce giustizia a Giulia Deidda e a tutti la nostra comunità politica".

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