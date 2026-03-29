L'Use Rosa Scotti vince a Viterbo e conquista il quarto posto

Impietosa Scotti. Davanti ad una Viterbo che si gioca il tutto per tutto, la squadra di coach Cioni soffre ma porta a casa la vittoria. Un 59-66 che vale il quarto posto dopo una partita non brillante, vissuta un po’ sulle montagne russe ma che, alla stretta decisiva, vede le biancorosse capaci di mettere in campo quel tanto in più che hanno rispetto alle laziali. Ora c’è da chiudere venerdì sera la stagione al pala Sammontana contro una Salerno già retrocessa e senza assilli di risultato visto che, anche in caso di arrivo a pari punti con Galli, c’è un punticino a favore delle valdarnesi negli scontri diretti a rendere inutile ogni calcolo. La Scotti è quarta.

Si parte con Casini e Ruffini in quintetto (Lussignoli non al meglio è se ne sta in panchina) e Vente che appoggia i primi due segnando poi dalla lunetta il primo vantaggio (2-4), giusto per far capire che la Scotti c’è. Dopo l’uno due di Ruffini e Rylichova e 4-11, Viterbo chiama subito minuto. Niente da fare, Ruffini mette la bomba del 4-14 di metà parziale con Manetti che segna dopo una fase con qualche errore di troppo al tiro ad impedire un allungo ancora più deciso. La difesa, invece, morde che è un piacere ed al 10’ siamo sul 10-16 con errore finale da sotto e regalo al contropiede laziale. La Scotti continua a costruire buoni tiri ma a sbagliare troppo fino a che Ruffini non slalomeggia nel cuore del pitturato appoggiando il 12-18, subito seguita da Ianezic. Il massimo vantaggio arriva con Rylichova al minuto 7 (14-26) e subito dopo lo incrementa Ianezic con la bomba del 14-29. Il finale è viterbese ed al riposo siamo 23-31 con canestro finale di Manetti dopo un bel rimbalzo offensivo. Viterbo riparte col sangue agli occhi e la difesa a zona. Il risultato è un 7-0 che obbliga coach Cioni a fermare subito il gioco per rimettersi in partita.

Dalla lunetta ecco il pareggio a 31 ed è tutto da rifare. Dopo 4 minuti a tutto gas, Viterbo rifiata ma la Scotti deve ancora segnare il primo canestro, cosa che fa Casini dalla lunetta con un libero dopo un antisportivo. Con la tripla del 34-33 ecco il sorpasso mentre, per il primo cesto biancorosso dal campo, servono 6 minuti e Ndiaye da sotto. Una piroetta sul perno di Casini in penetrazione dà morale e vale il 35-39, fase in cui la squadra pare riprendere fiato grazie anche a Rylichova che segna il 35-41 dall’arco. Minuto delle padrone di casa con Ndiaye che, alla ripresa, appoggia da sotto e Ruffini che mette due liberi: 35-46 e parziale di 1-13. Logoh sulla sirena chiude il tribolato parziale con la tripla del 40-49. Poggioni piazza subito due triple per il 46-49 e Ndiaye, con un gioco da tre, sblocca la Scotti: 46-51. Il vento pare spirare per le padrone di casa che si giocano la stagione e sono lì: 50-51. A metà parziale ecco super Vente con 8 punti consecutivi (50-59) ed il traguardo pare vicino anche se Viterbo non muore e torna sul 54-59 al minuto 8. Una tripla chirurgica di Rylichova precede una rubata di Ruffini. Su di lei antisportivo in contropiede che la capitana capitalizza (56-64) dopo che Rylichova ha sbagliato il libero per un tecnico che porta all’espulsione di Imuentinyan. Sul possesso successivo Vente sbaglia dalla lunetta regalando alle laziali 80 secondi di speranza. La tripla della 33 che muore sul ferro l’annacqua anche perché Ruffini mette i liberi del 56-66. Viterbo ci riprova ancora dall’arco ed ancora ferro ed a quel punto c’è solo da gestirla, cosa che la Scotti fa fino al 59-66 finale.

59-66

TERME SALUS ANTS VITERBO

Puggioni 12, Valtcheva 17, Imuentinyan 6, Bardarè 13, Myklebust 7, Paco ne, Gionchilie 4, Cutrupi, Pasquali, Pirillo ne, Marigliano ne, Stanislavova. All. Scaramuccia C. (ass. Catalani/Scaramuccia M)

USE ROSA SCOTTI

Ruffini 14, Ianezic 8, Casini 3, Vente 12, Rylichova 15, Logoh 3, Lussignoli ne, Ndiaye 6, Manetti 5, Antonini. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

Arbitri: Del Gaudio di Massa di Somma e Tommasi di Veroli

Parziali: 10-16, 23-31 (13-15), 40-49 (17-18), 59-66 (19-17)

Le statistiche della partita:

https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/LEGBF/2714787/bs.html

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa