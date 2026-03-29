Addio ad Aldo Paradossi, storica voce dell'Arena Garibaldi di Pisa

Si è spento ieri, sabato 28 marzo, all'età di 86 anni, Aldo Paradossi, figura storica del giornalismo locale e punto di riferimento della comunità pisana. Paradossi era un volto noto dell'emittente toscana 50 Canale, dove conduceva la rubrica 'La Civetta', dedicata alla città, ai suoi nodi e alle principali tematiche sociali.

Oltre al lavoro in radio e al giornalismo, diventato pubblicista nel 1983, Paradossi ha dedicato la sua vita all'insegnamento come professore presso l'Istituto Tecnico Da Vinci. Per decenni è stato anche la voce dell'Arena Garibaldi di Pisa, seguendo da speaker le vicende dei nerazzurri. Era tra i volti noti del Gioco del Ponte.

Il Pisa Sporting Club, tramite una nota, si unisce al "profondo cordoglio della famiglia, della città e di tutti i tifosi per la scomparsa di Aldo Paradossi, giornalista e cultore della Pisanità, per moltissimi anni inconfondibile ‘voce’ dell’Arena Garibaldi. Il Presidente Giuseppe Corrado a nome della Società tutta esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Aldo".