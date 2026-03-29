Primavera con gli Etruschi: arte, miti e natura al Museo di Artimino

Visite guidate, laboratori e trekking tra affreschi, cucina antica e animali fantastici per grandi e bambini nel cuore della storia etrusca
E’ arrivata la primavera, e non solo, al Museo Archeologico di Artimino… in questo primo mese di primavera scopriremo gli avori recentemente esposti nel museo, parleremo di affreschi e cucina etrusca, viaggeremo tra realtà, immaginazione e miti scoprendo la bellezza di animali reali e fantastici per arrivare ad una meravigliosa giornata di trekking presso la Necropoli Etrusca di Prato Rosello.
- GIOVEDÌ 2 APRILE e VENERDÌ 3 APRILE
S-Passo al Museo. Pasqua con gli Etruschi: il segreto degli avori
Le vacanze pasquali sono arrivate! Scegliete di passarle con noi vivendo due giornate rispettivamente alla scoperta del Tumulo di Montefortini e del Museo Archeologico e Centro Didattico di Artimino.
Costo giornata singola per ogni bambino dai 7 anni: 25 € a bambino comprensivi di visite guidate, attività, pranzo (giovedì presso il Circolo Arci di Comeana; venerdì presso il Circolo di Artimino “Da Mario”). Sconto sul costo della giornata del 10% per Soci Coop e Unicoop Firenze Orario: 8.30-16.30
Prenotazioni entro lunedì 30 marzo
Info e prenotazioni: 0558718124 o parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it
- SABATO 11 APRILE:
A tavola con i Lucumoni
Visita del museo di Artimino con studio dei principali ingredienti della cucina etrusca e degustazione finale.
In collaborazione con Casa Museo Leonetto Tintori
Orario: 15.00
Costo: 5 € comprensivo di visita e laboratorio
Info e prenotazioni: 347 829 3472 o info@laboratoriotintori.prato.it
- DOMENICA 12 APRILE
Che sagoma!
Tra immaginazione, miti e realtà, alla scoperta di tanti animali reali e fantastici. Con le sagome presenti sui reperti del museo, i bambini decoreranno con personalizzazione un oggetto da portare a casa come ricordo dell’esperienza.
Costo: 3 € a bambino dai 7 anni + 2€ ingresso al Museo
Orario: 15.30
Info e prenotazioni: 0558718124 o parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it
- SABATO 18 APRILE:
Sui Muri della Storia: Alla scoperta della pittura etrusca.
Visita del museo di Artimino con laboratorio di pittura per bambini e adulti ispirandosi alle decorazioni presenti su alcuni reperti del museo. In collaborazione con Casa Museo Leonetto Tintori
Costo: 5 € comprensivo di visita e laboratorio
Orario: 15.00
Info: 347 829 3472 o info@laboratoriotintori.prato.it
- DOMENICA 19 APRILE:
Nel bosco edibile degli Etruschi
Trekking per adulti alla scoperta della Necropoli Etrusca di Prato Rosello e laboratorio sulle erbe commestibili.
In collaborazione con Irene Biancalani, guida ambientale escursionistica.
Costo ingresso al Museo: 11 € a partecipante comprensivo di servizio guida ambientale escursionistica, laboratorio e vista con archeologo alla Necropoli di Prato Rosello.
Orario di ritrovo (presso il Museo Archeologico di Artimino): 9.30
Info: 0558718124 o parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it
Fonte: Ufficio stampa
<< Indietro