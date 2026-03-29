Primavera con gli Etruschi: arte, miti e natura al Museo di Artimino

E’ arrivata la primavera, e non solo, al Museo Archeologico di Artimino… in questo primo mese di primavera scopriremo gli avori recentemente esposti nel museo, parleremo di affreschi e cucina etrusca, viaggeremo tra realtà, immaginazione e miti scoprendo la bellezza di animali reali e fantastici per arrivare ad una meravigliosa giornata di trekking presso la Necropoli Etrusca di Prato Rosello.

- GIOVEDÌ 2 APRILE e VENERDÌ 3 APRILE

S-Passo al Museo. Pasqua con gli Etruschi: il segreto degli avori

Le vacanze pasquali sono arrivate! Scegliete di passarle con noi vivendo due giornate rispettivamente alla scoperta del Tumulo di Montefortini e del Museo Archeologico e Centro Didattico di Artimino.

Costo giornata singola per ogni bambino dai 7 anni: 25 € a bambino comprensivi di visite guidate, attività, pranzo (giovedì presso il Circolo Arci di Comeana; venerdì presso il Circolo di Artimino “Da Mario”). Sconto sul costo della giornata del 10% per Soci Coop e Unicoop Firenze Orario: 8.30-16.30

Prenotazioni entro lunedì 30 marzo

Info e prenotazioni: 0558718124 o parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it

- SABATO 11 APRILE:

A tavola con i Lucumoni

Visita del museo di Artimino con studio dei principali ingredienti della cucina etrusca e degustazione finale.

In collaborazione con Casa Museo Leonetto Tintori

Orario: 15.00

Costo: 5 € comprensivo di visita e laboratorio

Info e prenotazioni: 347 829 3472 o info@laboratoriotintori.prato.it

- DOMENICA 12 APRILE

Che sagoma!

Tra immaginazione, miti e realtà, alla scoperta di tanti animali reali e fantastici. Con le sagome presenti sui reperti del museo, i bambini decoreranno con personalizzazione un oggetto da portare a casa come ricordo dell’esperienza.

Costo: 3 € a bambino dai 7 anni + 2€ ingresso al Museo

Orario: 15.30

Info e prenotazioni: 0558718124 o parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it

- SABATO 18 APRILE:

Sui Muri della Storia: Alla scoperta della pittura etrusca.

Visita del museo di Artimino con laboratorio di pittura per bambini e adulti ispirandosi alle decorazioni presenti su alcuni reperti del museo. In collaborazione con Casa Museo Leonetto Tintori

Costo: 5 € comprensivo di visita e laboratorio

Orario: 15.00

Info: 347 829 3472 o info@laboratoriotintori.prato.it

- DOMENICA 19 APRILE:

Nel bosco edibile degli Etruschi

Trekking per adulti alla scoperta della Necropoli Etrusca di Prato Rosello e laboratorio sulle erbe commestibili.

In collaborazione con Irene Biancalani, guida ambientale escursionistica.

Costo ingresso al Museo: 11 € a partecipante comprensivo di servizio guida ambientale escursionistica, laboratorio e vista con archeologo alla Necropoli di Prato Rosello.

Orario di ritrovo (presso il Museo Archeologico di Artimino): 9.30

Info: 0558718124 o parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it

Fonte: Ufficio stampa