San Casciano, ferisce la madre con un coltello: indagano i Carabinieri

Paura nella notte a San Casciano in Val di Pesa, dove un uomo ha ferito la madre con un coltello da cucina. Secondo quanto riferito dai carabinieri, durante l'intervento l'aggressore ha anche cercato di opporsi a uno dei militari presenti, prima di essere bloccato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Casciano e della Compagnia di Scandicci, che hanno avviato le indagini per chiarire dinamica e motivazioni dell'accaduto. La donna ferita è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale: le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.

Indagano i Carabinieri.