San Miniato, martedì la presentazione della Rappresentazione Vivente della Passione

Alle 9.55 nell’Aula magna del Seminario l’evento di lancio dell’iniziativa del Venerdì Santo con vescovo, istituzioni e organizzatori
Martedì 31 marzo alle ore 9.55 presso l'Aula magna del Seminario di San Miniato, verrà presentata la 'Rappresentazione Vivente della Passione di Gesù', in programma la sera del Venerdì Santo a San Miniato.
Interverranno il Mons. Giovanni Paccosi, vescovo di San Miniato, Simona Rossetti, la Presidente dell'Associazione Nazionale Città dei Presepi, gli interpreti dei personaggi della Passione, gli enti, le istituzioni, le associazioni e le parrocchie coinvolte nell'organizzazione dell'evento.
Fonte: Ufficio stampa
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