A Montopoli parte il progetto 'Ci sto? Affare fatica!'

È cominciato questa mattina con l’appello e la distribuzione delle magliette il progetto Ci Sto? Affare fatica! a Montopoli con il supporto della Cooperativa sociale Arnera. Da oggi, lunedì 30 marzo fino al 3 aprile, 15 ragazzi e ragazze che frequentano la scuola secondaria di primo grado si prenderanno cura delle panchine di Montopoli e frazioni. Un modo per trasformare le vacanze pasquali in un’occasione di crescita, impegno civile e socializzazione.

La giornata è iniziata con l’accoglienza dei partecipanti nella sala del consiglio comunale da parte della sindaca Linda Vanni, della vicesindaca Irene Cavallini e dell’assessore al decoro urbano Andrea Marino.

"Quello che state per fare – hanno detto – è un inizio di partecipazione attiva perché prendersi cura del bene comune è quello che cerchiamo di fare noi quotidianamente in quest’aula. Grazie al progetto Ci sto affare fatica imparerete ancora di più a rispettare ciò che abbiamo e se vorrete, un domani, potrete trovarvi a sedervi qui e essere i nuovi consiglieri, assessori e sindaci. Grazie alla cooperativa Arnera chi vi accompagnerà in questi giorni e alla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato che ha finanziato il progetto. L’augurio è che questa esperienza possa permettervi anche di fare amicizia e squadra tra di voi. L’obiettivo sarà cercare di ripetere il progetto anche durante l’estate".

Non si tratta però di solo volontariato: l’impegno dei ragazzi sarà riconosciuto attraverso dei "buoni fatica" (del valore di 50 euro a settimana), spendibili in abbigliamento, libri, cartoleria, tempo libero o generi alimentari presso i negozi locali che hanno aderito alla rete.

L’obiettivo del progetto è offrire l’opportunità ai ragazzi e le ragazze di Montopoli di sentirsi parte viva della comunità.

Fonte: Comune di Montopoli V/A - Ufficio stampa

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