Allerta Gialla rischio neve e rischio vento per alcune aree metropolitane

Neve in arrivo dalla sera di oggi in Romagna toscana, Mugello, Valdisieve e Valdarno superiore. Vento forte previsto domani per Arno Firenze, Valdarno inferiore e Bisenzio-Ombrone
La Sala di Protezione Civile e l'ufficio Viabilità della Città Metropolitana segnalano allerta meteo con codice giallo:
- rischio neve per i comuni della Romagna toscana, Mugello Valdisieve e Valdarno superiore dalla sera di oggi, lunedì 30 marzo;
- rischio vento per martedì 31 marzo per zone: Arno Firenze, Valdarno Inferiore e Bisenzio Ombrone Pt.
Previste dalla sera di oggi nevicate sparse sull'Appennino a quote di montagna. Domani rinforzo dei venti di Grecale (NE) nel corso della mattina.
Si ricorda che fino al 15 aprile tutti i veicoli devono essere dotati di dispositivi invernali o catene da neve. Si raccomanda prudenza alla guida e durante le attività all'aperto.
Approfondimenti:
https://cfr.toscana.it
Rischi e Norme di Comportamento su:
https://www.regione.toscana.it/-/rischio-neve-e-ghiaccio
https://www.regione.toscana.it/-/rischio-vento
Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Florence Tv
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