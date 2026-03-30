Allerta Gialla rischio neve e rischio vento per alcune aree metropolitane

La Sala di Protezione Civile e l'ufficio Viabilità della Città Metropolitana segnalano allerta meteo con codice giallo:

- rischio neve per i comuni della Romagna toscana, Mugello Valdisieve e Valdarno superiore dalla sera di oggi, lunedì 30 marzo;

- rischio vento per martedì 31 marzo per zone: Arno Firenze, Valdarno Inferiore e Bisenzio Ombrone Pt.

Previste dalla sera di oggi nevicate sparse sull'Appennino a quote di montagna. Domani rinforzo dei venti di Grecale (NE) nel corso della mattina.

Si ricorda che fino al 15 aprile tutti i veicoli devono essere dotati di dispositivi invernali o catene da neve. Si raccomanda prudenza alla guida e durante le attività all'aperto.

Approfondimenti:

https://cfr.toscana.it

Rischi e Norme di Comportamento su:

https://www.regione.toscana.it/-/rischio-neve-e-ghiaccio

https://www.regione.toscana.it/-/rischio-vento

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Florence Tv