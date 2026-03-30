All'istituto Gonnelli si conclude Asso, "a scuola di soccorso" con la Misericordia di Gambassi

"Si conclude oggi anche per quest'anno il percorso formativo delle scuole all'interno delle classi dell'istituto comprensivo Gonnelli con tutti i ragazzi che hanno partecipato a questa bellissima avventura di formazione". Così la Misericordia di Gambassi Terme comunica la conclusione delle lezioni nell'ambito del progetto Asso, a scuola di soccorso.

I giovanissimi studenti e studentesse hanno preso parte agli incontri con i volontari che "con grande simpatia e impegno" hanno cercato, spiegano dalla Misericordia, "con la loro instancabile disponibilità di avvicinarli a questo bellissimo mondo del soccorso e della fratellanza reciproca, facendogli capire il vero significato della parola "Misericordia" che rende tutti noi partecipi nell'aiuto del prossimo e di chi ne ha bisogno. Ringraziamo il nostro responsabile del progetto della nostra Misericordia che tutti gli anni si fa carico di rappresentare questa iniziativa all'interno dell'istituto e tutti i nostri volontari, che su disponibilità volontaria si mettono sempre in gioco per portare avanti questo bellissimo progetto in tutte le scuole all'interno delle classi". Ringraziamenti inoltre a "tutti i docenti, maestre/i, professoresse/i e tutto l'istituto che tutti gli anni ci ospita con grande nostra gioia all'interno delle loro strutture".

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