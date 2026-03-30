All'istituto Gonnelli si conclude Asso, "a scuola di soccorso" con la Misericordia di Gambassi

Attualità Gambassi Terme
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(Foto da Facebook)

"Si conclude oggi anche per quest'anno il percorso formativo delle scuole all'interno delle classi dell'istituto comprensivo Gonnelli con tutti i ragazzi che hanno partecipato a questa bellissima avventura di formazione". Così la Misericordia di Gambassi Terme comunica la conclusione delle lezioni nell'ambito del progetto Asso, a scuola di soccorso.

I giovanissimi studenti e studentesse hanno preso parte agli incontri con i volontari che "con grande simpatia e impegno" hanno cercato, spiegano dalla Misericordia, "con la loro instancabile disponibilità di avvicinarli a questo bellissimo mondo del soccorso e della fratellanza reciproca, facendogli capire il vero significato della parola "Misericordia" che rende tutti noi partecipi nell'aiuto del prossimo e di chi ne ha bisogno. Ringraziamo il nostro responsabile del progetto della nostra Misericordia che tutti gli anni si fa carico di rappresentare questa iniziativa all'interno dell'istituto e tutti i nostri volontari, che su disponibilità volontaria si mettono sempre in gioco per portare avanti questo bellissimo progetto in tutte le scuole all'interno delle classi". Ringraziamenti inoltre a "tutti i docenti, maestre/i, professoresse/i e tutto l'istituto che tutti gli anni ci ospita con grande nostra gioia all'interno delle loro strutture".

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