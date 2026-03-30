Capannori, ha un malore alla guida e tampona un pullman: muore 62enne

Cronaca Capannori
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Sul posto i soccorsi e anche l'elicottero Pegaso. Per il 62enne non c'è stato nulla da fare. Ferita anche una donna in codice rosso, non sarebbe grave

Tragedia questa mattina lungo viale Europa a Lammari, frazione di Capannori, dove un uomo di 62 anni è morto al volante della propria auto dopo aver tamponato un pullman in transito.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe accusato un malore prima dello scontro, intorno alle 8:30. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con due ambulanze e l'elicottero Pegaso proveniente da Firenze. Nonostante i tentativi di rianimazione, l'uomo è deceduto.

Nell’incidente è rimasta ferita anche una donna, trasportata in codice rosso all'ospedale San Luca di Lucca. Le sue condizioni, fortunatamente, non sembrano gravi.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per chiarire con esattezza la dinamica dell'accaduto.

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