Partecipazione e solidarietà: successo per la cena per Emergency

Grande partecipazione e profonda solidarietà. È questo il bilancio della "Cena Art. 11 per EMERGENCY", svoltasi venerdì 27 marzo presso la Casa del Popolo Velio Baldasserini di Castelfranco di Sotto. L'evento ha registrato il tutto esaurito, vedendo la presenza di oltre 70 persone riunite attorno allo stesso tavolo per sostenere attivamente la pace e i diritti umani.

La serata, inserita all'interno della campagna nazionale "100 Cene", non è stata solo un momento di convivialità, ma un'importante occasione di confronto e riflessione comunitaria. Durante la cena si è ripercorsa la storia dei 30 anni di attività di EMERGENCY, un traguardo fondamentale per l'associazione fondata da Gino Strada, da sempre in prima linea per offrire cure mediche gratuite e di alta qualità alle vittime di guerra, delle mine antiuomo e della povertà.

Al centro del dibattito ha trovato ampio spazio anche la campagna "R1PUD1A", la raccolta firme promossa per ribadire e difendere il principio fondante dell'Articolo 11 della Costituzione Italiana: il ripudio incondizionato della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

Il successo della serata è stato il frutto di un grande lavoro di squadra, come ha sottolineato il presidente Salvatore Morena:"Voglio ringraziare di cuore tutte le persone che hanno partecipato, riempiendo la sala e dimostrando una sensibilità straordinaria. Un ringraziamento immenso e doveroso va ai nostri volontari, che hanno passato l'intera serata a lavorare senza sosta in cucina per la riuscita dell'evento, e a tutti coloro che ci hanno aiutato a promuovere e diffondere capillarmente questa iniziativa. Abbiamo dimostrato ancora una volta che dove ci si siede insieme, la guerra perde davvero terreno."

L'intero ricavato della serata solidale sarà interamente devoluto al gruppo EMERGENCY di Pisa, per continuare a sostenere concretamente i progetti di cura dell'associazione e contribuire alla costruzione di un mondo basato sull'uguaglianza dei diritti.

Fonte: Casa del Popolo Castelfranco

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