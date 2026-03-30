Centri estivi 2026, il comune di Empoli pubblica l'avviso per il cartellone VerdeAzzurro

L’estate è alle porte ed è sinonimo di preparazione di tante attività nei Centri estivi. In questi giorni, infatti, è stato pubblicato l’avviso per la costituzione dell’elenco annuale dei soggetti gestori da iscrivere nel cartellone VerdeAzzurro 2026.

L’iniziativa ha l’obiettivo di sostenere enti e associazioni, ampliando le opportunità educative, ricreative e sportive per bambine, bambini e ragazzi residenti nel territorio comunale durante il periodo estivo.

I Centri estivi sono rivolti a bambine e bambini, ragazze e ragazzi di età compresa tra i 3 (almeno frequentato il primo anno della scuola dell’infanzia) e i 17 anni, e prevedono attività ludiche, sportive, artistiche, culturali, laboratori, promuovendo la socializzazione e l’integrazione.

CHI PUÒ PARTECIPARE - Possono iscriversi al cartellone enti e associazioni con sede legale o operativa nel Comune di Empoli, in regola con i requisiti di legge e con il personale qualificato e senza condanne penali relative a contatti con minori.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - Gli enti interessati devono trasmettere la documentazione richiesta, completa e firmata digitalmente, entro le 10 del 17 aprile 2026 tramite pec a questo indirizzo: comune.empoli@postacert.toscana.it

Per avere informazioni: scuola@comune.empoli.fi.it oppure comune.empoli@postacert.toscana.it

Tutta la documentazione, le modalità di partecipazione e i criteri di valutazione sono consultabili sul sito istituzionale al link https://www.comune.empoli.fi.it/Novita/Avvisi/Avviso-per-la-costituzione-di-un-elenco-annuale-di-soggetti-gestori-dei-centri-estivi-da-iscrivere-nel-cartellone-VERDEAZZURRO-anno-2026

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa