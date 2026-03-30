Chiesa gremita per 'Le ultime sette parole di Cristo sulla croce'

Chiesa gremita e tante emozioni per «Le ultime sette parole di Cristo sulla croce» di César Franck che è stata la rappresnetazione pasuqale del Dramma Popolare nella chiesa della Transfigurazione di San Miniato Basso. Un’opera, scelta dal Teatro dei Cielo di San Miniato – guidato da Marzio Gabbanini – composta nel 1853 e che trasforma le ultime frasi di

Cristo in un percorso musicale di meditazione profonda.

Una scelta che rientra a pieno titolo nella mission storica del Dramma. La rappresentazione è infatti una riflessione sul dolore, la misericordia e l’abbandono che si compie nella pace finale. Un oratorio che attraverso la musica, spiega i misteri della fede: un concerto di grande forza narrativa e didascalica per raccontare gli ultimi sette momenti di Cristo sulla Croce. Pubblico incantato da queest’opera particolarmente suggestiva non solo per via della grande cantabilità delle parti corali e solistiche ma anche per la sapiente vestizione musicale del testo in un alternarsi di parti squisitamente polifoniche e rigorosamente attente ai dettami della grammatica armonica-polifonica a parti di forte impatto sonoro ed emotivo, non scevre da richiami operistici. Un lavoro prodotrto ed eseguitob dalla Pia Società Corale Santa Cecilia. Ha diretto magistralmente solisti e orchestra il maestro Simone Faraoni. I prossimi appuntamementi: nel mese di aprile si terrà la presentazione del progetto Dramma Popolare Digitale, portale di consultazione dell’archivio digitalizzato grazie ai fondi pnrr, in collaborazione con la Soprintendenza dei beni archivistici e bibliografici della Regione Toscana.

L’incontro si terrà nell’ auditorium vescovile del Seminario. Inoltre nel mese di maggio ci sarà la restituzione dei progetti formativi per le giovani generazioni in collaborazione con l’istituto Cattaneo e il liceo scientifico Marconi a cura dei docenti dei corsi di lettura espressiva e di teatro Andrea Giuntini e Anna Dimaggio.

Fonte: Dramma Popolare - Ufficio stampa