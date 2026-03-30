Controlli dei Carabinieri tra Volterra e Pisa: denunce per alcol, droga e armi

Fine settimana di controlli intensificati tra Volterra, Pomarance e Castelnuovo Val di Cecina, dove i Carabinieri della Compagnia locale hanno messo in campo un servizio straordinario di monitoraggio del territorio, esteso anche all’area pisana.

L’operazione, focalizzata sulla sicurezza stradale e sul contrasto allo spaccio di stupefacenti, ha portato all’identificazione di 243 persone e al controllo di 192 veicoli, tra cui 157 motoveicoli, lungo le principali arterie della zona.

Sul piano della polizia giudiziaria, i militari hanno denunciato un giovane per aver fornito "generalità risultate false" durante un controllo. Parallelamente, tre persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di droga, con il sequestro di dosi di cocaina e marijuana.

Numerosi gli interventi in materia di sicurezza stradale. Un conducente è stato sanzionato per "guida in stato di ebbrezza" con immediato ritiro della patente, mentre complessivamente sono state elevate 15 contravvenzioni al Codice della Strada per un totale di circa 7.700 euro, oltre al sequestro amministrativo di un veicolo e al controllo di un esercizio pubblico.

I controlli sono proseguiti anche nei giorni successivi nell’area di Pisa e Calci, con particolare attenzione alla sicurezza urbana e al possesso di armi. In piazza della Stazione, i Carabinieri hanno fermato un giovane trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 21 centimetri. In un’altra operazione in via Conte Fazio è stato sequestrato un coltello di 16 centimetri insieme a una fionda artigianale, rinvenuti a un cittadino straniero senza fissa dimora.

Particolare attenzione è stata riservata alla guida sotto l’effetto di alcol e droghe. A Montecatini Val di Cecina, a seguito di un incidente stradale con feriti sulla SS 68, un conducente è stato denunciato per guida sotto l’influenza di sostanze psicotrope, con valori elevati di cannabinoidi e cocaina nel sangue.

Ulteriori quattro denunce per guida in stato di ebbrezza sono state registrate tra San Miniato e Pisa, con tassi alcolemici ben oltre i limiti consentiti, fino a 1,75 g/l. Tra i casi più rilevanti, quello di un automobilista risultato positivo all’etilometro, che ha anche rifiutato gli accertamenti per stupefacenti ed è stato sorpreso alla guida senza patente.

Fonte: Ufficio Stampa