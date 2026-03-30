Controlli nei locali in Garfagnana, due titolari denunciati

Una serie di controlli di carabinieri, vigili del fuoco, municipale e Asl ha toccato la Garfagnana e la Media Valle, con particolare attenzione a locali e esercizi pubblici. I controlli hanno interessato in particolare due note attività della zona.

Il titolare del primo locale è stato denunciato per la mancata redazione del piano di emergenza ed evacuazione in caso di incendio. Nella seconda attività, oltre ai provvedimenti giudiziari a carico dei titolari, è scattata la sospensione immediata dell'esercizio. Riscontrate gravi violazioni in materia di prevenzione incendi, oltre a carenze strutturali e irregolarità nella conservazione degli alimenti.

Il tutto, che ha incluso la verifica della posizione lavorativa di 10 dipendenti da parte del Nucleo Ispettorato del Lavoro, ha portato ad ammende per 4.400 euro e sanzioni amministrative per 3.000 euro.