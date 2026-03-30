Corriere sequestrato e ucciso sull'Amiata: due ergastoli e una condanna a 21 anni

Ci sono novità sulla morte di Nicolas Mathias Del Rio, 40enne di origini argentine ucciso nel 2024 sull'Amiata. La corte d'assise di Grosseto ha deciso per due ergastoli e una condanna a 21 anni e due mesi per i tre imputati del sequestro e dell'omicidio del corriere. Del Rio scomparve nella zona dell'Amiata mentre trasportava un carico di borse di lusso del valore di circa mezzo milione di euro.

Sono stati condannati all'ergastolo - con 6 mesi di isolamento in carcere - Klodjan Gjoni, 35 anni albanese, e Ozkurt Bozkurt, 45 anni turco, e a 21 anni 2 mesi 20 giorni Emre Kaja, 30 anni turco. Il processo si è celebrato per reati, a vario titolo, di rapina, incendio doloso, sequestro di persona, omicidio volontario e occultamento di cadavere. Secondo la corte di assise sono stati loro i responsabili dell'assalto, finito con l'uccisione, del corriere 40enne dopo averlo rapinato e sequestrato mentre stava curando la consegna di borse di Gucci.

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