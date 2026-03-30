La Costituzione italiana ai neo diciottenni di Cerreto Guidi

La Costituzione italiana donata a chi ha compiuto 18 anni nel 2025. L’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi, si terrà Sabato 4 aprile alle ore 11,00 nei locali della Biblioteca comunale “Emma Perodi”.

Regalando la Costituzione ai 119 giovani che hanno festeggiato l’ingresso nella maggiore età nel 2025, l’Amministrazione comunale intende dare loro un benvenuto nella comunità degli adulti con un testo che è simbolo di diritti e di doveri e che promuove i valori democratici alla base della Repubblica.

Saranno il Sindaco Simona Rossetti e la Giunta, a consegnare ai giovani la Costituzione Italiana e un attestato.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa

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