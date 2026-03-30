Dall'Alleanza Europea Circle U. nasce la laurea congiunta in European Public Governance

L’Università di Pisa è tra i protagonisti del nuovo Joint Master in European Public Governance, il primo corso di laurea magistrale congiunto sviluppato nell’ambito dell’Alleanza Europea Circle U., insieme a UCLouvain (Belgio) e Humboldt-Universität zu Berlin (Germania). Si tratta di un traguardo di grande rilievo per la cooperazione accademica europea: il programma rappresenta infatti il primo risultato concreto, in termini di titolo di studio congiunto, realizzato da atenei partner dell’Alleanza Circle U., confermando il ruolo strategico delle università europee nella costruzione di percorsi formativi innovativi e integrati.

Il Joint Master offre un percorso internazionale e interdisciplinare dedicato allo studio delle principali sfide delle democrazie europee, tra cui cambiamento climatico, disuguaglianze economiche e migrazioni. Grazie all’integrazione di discipline come scienza politica, diritto, economia e storia, il corso mira a formare professionisti capaci di comprendere e governare i processi complessi che caratterizzano l’Unione europea.

Il programma arriva a cinque anni dalla nascita di Circle U. ed è il risultato di una collaborazione stratta tra le università partner, che hanno lavorato congiuntamente per armonizzare curricula, sistemi amministrativi e obiettivi formativi, superando barriere istituzionali e nazionali.

«Siamo orgogliosi di questo importante risultato raggiunto insieme ai nostri partner europei – commenta il rettore dell’Università di Pisa, Riccardo Zucchi – Questo Joint Master dimostra concretamente il valore delle alleanze universitarie e la loro capacità di offrire opportunità formative innovative e di alto livello. Investire nella formazione di giovani competenti nella governance europea significa contribuire attivamente al futuro dell’Europa».

«Questo programma rappresenta un salto di qualità nella cooperazione accademica europea – aggiunge il professor Alessandro Balestrino, coordinatore del corso per l’Università di Pisa – Abbiamo costruito un percorso realmente integrato tra tre grandi università europee, che consente agli studenti di confrontarsi con diversi contesti istituzionali e culturali. L’obiettivo è quello di formare laureati con una solida preparazione analitica e una concreta capacità di operare nei contesti decisionali europei e internazionali».

Per l’Università di Pisa sono disponibili fino a dieci posti. Possono candidarsi gli studenti in possesso (o che conseguiranno entro il 24 luglio 2026) una laurea triennale nelle classi di Scienze politiche e relazioni internazionali, Scienze dell’amministrazione o Sociologia (classi 15, 19, 36 DM 509/99 e L-16, L-36, L-40) e che si immatricoleranno al primo anno del corso di laurea magistrale “European Union, Global Processes and Sustainable Development” (LM-52) presso il Dipartimento di Scienze Politiche, per l’a.a. 2026/2027.

Le attività didattiche si svolgeranno in lingua inglese a partire da settembre 2026. Il primo semestre si terrà presso UCLouvain, nel campus di Bruxelles, dove gli studenti acquisiranno 30 crediti ECTS. Successivamente il programma, sulla base di un piano di studi personalizzato approvato dal Consiglio di Corso di Studio, prevede un percorso di mobilità obbligatoria tra almeno due delle tre università partner, con la possibilità di svolgere periodi di studio anche presso altri atenei dell’alleanza Circle U. o tramite programmi Erasmus. Al termine del percorso, gli studenti conseguiranno un titolo rilasciato dalle università partner.