Empoli per la Pace sostiene il conferimento della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese a Vinci

"Il Comitato Empoli per la Pace sostiene la necessità di conferire la cittadinanza onoraria alla Relatrice Speciale dell'ONU per la Palestina, Francesca Albanese, nel maggior numero possibile di comuni. Domani, martedì 31 marzo, la proposta sarà discussa nella seduta del Consiglio Comunale di Vinci". Così in una nota il comitato sulla mozione presentata dal gruppo consiliare "In Comune per Vinci". A Empoli, a inizio marzo, il Consiglio comunale ha approvato il conferimento di un riconoscimento, dopo l'emendamento che ha riformulato il punto relativo alla cittadinanza onoraria, a Francesca Albanese per il coraggio e l'impegno in difesa del diritto internazionale e della dignità del popolo palestinese.

"Riconosciamo che la scelta richiede coraggio e conoscenza approfondita del genocidio e della diaspora in atto del popolo palestinese, a Gaza, in Cisgiordania e nei campi profughi. Tuttavia riteniamo che non si possa più voltare lo sguardo da un'altra parte, soprattutto dopo il 28 febbraio che ha segnato un'aggressione senza precedenti da parte di USA e Israele alla sovranità iraniana ed a ciò che è rimasto dello stato libanese. Violazioni gravissime del diritto internazionale. Come è ormai noto a molti, Francesca Albanese, a causa del suo ruolo all'ONU, svolto con estrema umanità, puntualità e coraggio per portare alla luce la verità sul genocidio in corso a Gaza, genocidio che ora si sta estendendo ovunque in Medio Oriente, è stata fatta oggetto di pesantissime sanzioni personali rivolte a lei e alla figlia, che risiede negli USA, dal Presidente americano e di un massiccia campagna denigratoria a livello europeo da parte di grandi gruppi editoriali e capi di stato come Merz, Macron e Meloni, fondata su palesi manipolazioni dei sui discorsi pubblici.

Abbiamo ospitato Francesca Albanese in una domenica di fine febbraio 2023 ad una affollatissima assemblea alla Casa del popolo di Santa Maria ad Empoli, quando ancora non era stata sottoposta alla gogna mediatica e politica organizzata, abbiamo letto attentamente i suoi libri "J'accuse" e "Quando il mondo dorme". Conosciamo bene il valore della sua coraggiosa testimonianza. Oggi il riconoscimento istituzionale è fondamentale per proteggerla da chi la vuole ridurre al silenzio, gli stessi che falsificano la storia del popolo palestinese.

La Mozione in discussione a Vinci chiede 1) la cittadinanza di Vinci a Francesca Albanese, 2) un programma di iniziative per una migliore conoscenza della storia e tragedia palestinese. Noi pensiamo che il secondo punto sia naturale conseguenza e non possa essere isolato dal primo. Facciamo appello alle consigliere ed ai consiglieri comunali di Vinci - concludono da Empoli per la Pace - affinché votino a favore della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese ed a tutte e tutti di presenziare alla discussione presso la biblioteca leonardiana di Vinci. La discussione si svolgerà presumibilmente intorno alle 22,30-23,00".

Fonte: Comitato Empoli per la Pace

Notizie correlate