'Dialoghi musicali al femminile': l'omaggio a Mariapia Albano Pagni

Grande partecipazione di pubblico al concerto “Dialoghi musicali al femminile”, un intenso omaggio alla professoressa, musicista ed ex assessora alla Cultura del Comune di Empoli, Mariapia Albano Pagni.

L’evento, svoltosi nei giorni scorsi nel Cenacolo degli Agostiniani di Empoli, è stato promosso dalla sezione locale della FIDAPA BPW Italy, movimento di opinione indipendente e senza scopo di lucro impegnato nella valorizzazione del ruolo della donna nella società, nelle arti, nelle professioni e negli affari, senza distinzione di etnia, lingua, religione o orientamento politico.

Protagoniste della serata sono state Mariachiara Leonetti alla chitarra e Giada Moretti al saxofono, che hanno guidato il pubblico in un percorso musicale intenso e coinvolgente, attraversando le opere di grandi interpreti come Mercedes Sosa, Violeta Parra, Aretha Franklin e Duke Ellington.

Più di un concerto, “Dialoghi musicali al femminile” si è rivelato un vero e proprio viaggio nell’anima della donna, in cui la musica ha assunto il ruolo di linguaggio universale di libertà, emancipazione e identità. Ogni brano ha raccontato storie di resistenza, consapevolezza e rinascita, restituendo la voce a generazioni di donne che, attraverso l’arte, hanno affermato il proprio diritto di esistere, scegliere e trasformare il mondo.

Tra le sonorità calde e avvolgenti della chitarra e il respiro profondo del sax, si è dipanato un dialogo fatto di emozioni e significati: una narrazione musicale capace di unire delicatezza ed energia, intimità e forza espressiva. La musica, in questo contesto, si è fatta simbolo di libertà: uno spazio in cui la donna può esprimersi pienamente, superare confini e dare forma alla propria voce.

Il concerto è stato introdotto da Barbara Zari, presidente della FIDAPA di Empoli, mentre i saluti istituzionali sono stati affidati al sindaco Alessio Mantellassi. Sono inoltre intervenuti Stefano Donati, presidente del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, e Ilaria e Valentina Pagni, figlie di Mariapia Albano Pagni, che hanno contribuito a rendere ancora più toccante il ricordo.

Un evento che ha saputo unire memoria e presente, arte e impegno civile, confermando come la musica possa essere, ancora oggi, uno degli strumenti più potenti nel percorso di libertà e affermazione della donna.

Fonte: Fidapa Empoli - Ufficio Stampa