Firenze: per Pasqua, FlixBus potenzia il servizio verso oltre 160 destinazioni in dieci Paesi europei

FlixBus rafforza il servizio da Firenze in vista del periodo pasquale, per offrire ancora più opportunità di viaggio sia in Italia che verso l’estero.

Da oggi la società aumenta le corse giornaliere fra il capoluogo toscano e più di 160 città, focalizzandosi sulle rotte per l’estero ma anche sui piccoli e medi centri del territorio nazionale.

Inoltre, in vista della Gelato Week (dal 14 al 19 aprile) FlixBus annuncia una collaborazione per promuovere Firenze e il suo centro storico in un modo alternativo, svincolato dagli itinerari più classici.

In autobus verso dieci Paesi europei, viaggiando di notte e ottimizzando i tempi

Cresce il numero delle tratte internazionali operate da FlixBus, che a partire da oggi raggiungerà da Firenze ancora più destinazioni in dieci Paesi europei.

Delle oltre 160 mete collegate con Firenze, più di 50 sono all’estero: imbarcandosi la sera, è possibile raggiungere in una notte o poco più molte delle più note mete europee, come Parigi, Barcellona, Berlino, Vienna, Praga e Budapest. Ma dal capoluogo si possono raggiungere anche destinazioni europee meno convenzionali: da Tolone, in Costa Azzurra, alla località di Maribor, in Slovenia, passando per Basilea, Lipsia e la città di Klagenfurt in Carinzia, la rete internazionale di FlixBus si offre come un’opportunità per esplorare la grande varietà culturale e paesaggistica del Vecchio Continente.

Alla scoperta dell’Italia rurale, a un passo più lento

Anche chi vuole restare in Italia potrà trarre vantaggio dal potenziamento dei collegamenti operati da FlixBus dai terminal di Villa Costanza e di Piazzale Montelungo.

Oltre alle grandi rotte nazionali, come quelle attive con Roma e Bologna, dove il servizio viene potenziato fino a 30 corse giornaliere e l’autobus si conferma un’alternativa conveniente all’alta velocità, l’operatore rafforza il servizio verso le località di medie e piccole dimensioni lontane dalle aree urbane, più difficilmente raggiungibili con la ferrovia o del tutto prive di collegamenti via treno.

Questo riguarda sia mete turistiche note — come Assisi, raggiungibile fino a tre volte al giorno con tempi di percorrenza a partire da due ore e mezza, o Courmayeur, dove opereranno fino a tre corse al giorno — sia luoghi meno iconici ma ugualmente degni di nota — come Monselice, in Veneto, o Sulmona, in Abruzzo.

In Italia, dove nei suoi primi dieci anni di attività ha già trasportato oltre 50 milioni di persone, FlixBus collega molti piccoli centri sprovvisti di collegamenti ferroviari — circa il 40% delle fermate sul territorio nazionale si trova in comuni con meno di 20.000 abitanti, dove l’autobus rappresenta spesso l’unica vera alternativa all’auto privata.

La volontà di contribuire a valorizzare le aree rurali italiane si riflette anche nell’accordo con l’Associazione Europea delle Vie Francigene: chi percorre la Via Francigena — che collega l’Italia dal Gran San Bernardo a Leuca, attraversando numerose località in Toscana — ha accesso ad agevolazioni dedicate per raggiungere con FlixBus la prima tappa dell’itinerario, spostarsi fra le tappe o tornare a casa alla fine del viaggio. Un approccio lento al viaggio che gli osservatori di settore danno in crescita per il 2026, con un incremento previsto dal 22% nel 2025 al 26% nel 2026.

Un percorso alternativo a Firenze: la mappa delle gelaterie svela la città da una prospettiva inedita

Chi, dopo Pasqua, visiterà Firenze potrà intraprendere un percorso di esplorazione alternativo rispetto a quelli più classici, basato sul gusto e sulla relazione con gli esercenti locali.

Questo sarà possibile grazie all’accordo tra FlixBus e ConGelato per la Gelato Week, l’evento diffuso ideato per valorizzare una delle specialità più iconiche della tradizione gastronomica italiana.

Acquistando un pass su gelatoweek.it, dal 14 al 19 aprile si potranno consumare quattro gelati nelle quattro gelaterie aderenti sul territorio di Firenze nell’ambito di un itinerario ad hoc consultabile qui.

Grazie all’accordo con FlixBus, anche chi non vive a Firenze potrà accedere facilmente a questa esperienza, usufruendo di uno sconto per raggiungere il capoluogo da oltre 160 città.

Chi parteciperà all’iniziativa potrà esplorare lo spazio urbano seguendo itinerari non convenzionali e scoprire, oltre alle zone più battute del centro storico, anche il meno affollato Quartiere di Santo Spirito. In questo modo, la Città dei Medici potrà essere esplorata anche in una luce più autentica e al di fuori dei circuiti tradizionali.

Fonte: Flixbus Italia - Ufficio Stampa