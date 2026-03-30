'GETSEMANI. Riflessione e Passione' al Teatro delle Arti

Il Teatro delle Arti propone un appuntamento speciale all’interno della rassegna A Teatro Aperto – L’altra stagione del Teatro delle Arti: venerdì 3 aprile 2026 alle ore 21:00 andrà in scena “Getsemani. Riflessione e Passione”, una serata intensa che unisce lettura, meditazione e musica dal vivo.

Lo spettacolo accompagna il pubblico in un percorso interiore e collettivo nell’orto del Getsemani, luogo simbolico dell’agonia e della solitudine di Gesù nella notte della Passione. Attraverso la lettura corale ad alta voce, i testi di Mauro Marzi — ispirati alle riflessioni degli evangelisti Matteo e Luca — si trasformano in un’esperienza condivisa, capace di interrogare il presente e toccare temi universali come il tradimento, la menzogna, il potere e il perdono.

Al centro della narrazione emergono interrogativi profondi: cosa sarebbe accaduto se Pilato avesse ascoltato la moglie Procula? Come si intrecciano la sofferenza di una madre, il tradimento di Giuda e le fragilità di Pietro? Una riflessione che attraversa la Passione con uno sguardo contemporaneo, nel segno del perdono così come richiamato da Papa Francesco.

La serata vedrà la partecipazione dei lettori ad alta voce delle Sezioni Soci Coop e attori/attrici provenienti da altri teatri. Sarà arricchita dalla musica dal vivo del coro gospel Workshop Voices, diretto da Paolo Brandani, con Jolanda Bass (basso e voce), Lucio Starita (chitarra) e Beatrice Caparrini (flauto).

Un incontro tra parola e musica, tra riflessione spirituale e partecipazione emotiva, pensato per il tempo pasquale e aperto a tutta la comunità.

Parte del ricavato della serata sarà devoluto ad AVIS Malmantile

Fonte: Teatro popolare d'arte e Teatro delle Arti (Lastra a Signa)

Notizie correlate