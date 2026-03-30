Gialloblu Castelfiorentino corsaro a Sinalunga, finisce 55-61

Torna finalmente alla vittoria il Gialloblu Castelfiorentino, che stavolta non si lascia sorprendere e va a prendersi due punti dal parquet di Sinalunga: 55-61 il finale. Con la salvezza ormai costretta a passare dalla post season, i ragazzi di Alessio Pucci vanno a vincere una gara importante più per il morale che per la classifica. Una iniezione di fiducia importante per affrontare le ultime tre giornate di stagione regolare prima della lotteria playout.

Gara di fatto decisa in un’ultima frazione a senso unico, dopo tre quarti giocati sul punto a punto. Nella prima parte sono i locali a mettere la testa avanti, toccando il +4 al 10′ e restando in controllo fino al riposo lungo (30-29). Al rientro dagli spogliatoi è ancora la squadra di casa che amministra i giochi, per poi provare ad indirizzare la sfida alla terza sirena, quando il tabellone segna 48-41. Nell’ultimo quarto, però, la reazione castellana è da manuale: i gialloblu blindano l’area, ricuciono e ribaltano completamente l’inerzia, passando a condurre e poi gestendo con lucidità l’allungo finale.

Prossimo impegno sabato 11 aprile alle 21 al PalaBetti per il derby della Valdelsa contro il Basket Certaldo.

ASINALONGA BASKET – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 55-61

Tabellino: Damiani 8, Filippini 9, Cetti 12, Fabrizzi 14, Ciulli 6, Niccolini 12, Garbetti ne, Bartolini, Caggiano, Carzoli. All. Pucci. Ass. Cicilano.

Parziali: 19-15, 30-29 (11-14), 48-41 (18-12), 55-61 (7-20)

Arbitri: Rossi di Monteriggioni, Maugeri di Siena.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

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