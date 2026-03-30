I tifosi viola del Valdarno lanciano la raccolta fondi per l'operazione di Lorenzo Ballocci

Una raccolta fondi per il piccolo Lorenzo Ballocci, una nuova iniziativa di solidarietà intrapresa dai tifosi viola del Valdarno. Il tifo per la Fiorentina e la passione sportiva legata a scopi benefici: la Fondazione ‘Alice Benvenuti’ ETS, l’Associazione ‘Solo Viola’ e il Gruppo ‘Valdarno Viola’ si sono posti l’obiettivo di raccogliere 100mila euro per permettere al piccolo Lorenzo di sottoporsi a un particolare intervento chirurgico negli Stati Uniti e tornare in questo modo a camminare. Il Consiglio regionale si è unito a questa catena di solidarietà. E l’iniziativa sarà legata anche alla memoria di Alessandro ‘Ciccio’ Rialti, storico giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, morto nel 2020, capace di legare in modo indissolubile la sua attività di cronista sportivo alle passioni del mondo viola.

La presentazione si è tenuta questa mattina, lunedì 30 marzo 2026, in una affollata conferenza stampa a palazzo del Pegaso, con la presidente del Consiglio regionale della Toscana, Stefania Saccardi, il sindaco di Loro Ciuffenna (Arezzo) Andrea Rossi, la presidente dell’associazione ‘Alice Benvenuti’ ETS Lucia Betti, Antonio Bucciarelli, presidente dell’associazione di tifosi ‘Solo viola’ ed Edoardo Rialti, figlio di Alessandro.

“Il calcio, e in particolare il tifo per la Acf Fiorentina dimostra ancora una volta di poter essere molto più di una passione sportiva: diventa un potente motore di solidarietà, capace di unire comunità, associazioni e territori attorno a obiettivi concreti e profondamente umani”, ha detto Stefania Saccardi. “La mobilitazione del Valdarno per Lorenzo è un esempio straordinario di come, quando si fa squadra davvero, si possano costruire percorsi di aiuto autentici e significativi per le famiglie che affrontano momenti difficili. A tutti coloro che hanno contribuito – dalla Fondazione Alice Benvenuti ETS, all’Associazione ‘Solo Viola’ e al Gruppo Valdarno – va un ringraziamento sincero per aver trasformato un sentimento condiviso in un’azione concreta. È particolarmente bello – ha proseguito la presidente del Consiglio regionale – pensare che questa spinta solidale troverà uno dei suoi momenti più alti nella cena di Loro Ciuffenna, dove centinaia di persone si ritroveranno insieme non solo per sostenere Lorenzo, ma anche per rendere omaggio alla memoria di Alessandro ‘Ciccio’ Rialti, figura che ha saputo raccontare con passione e competenza il mondo viola”. Iniziative come questa, ha concluso Saccardi, “ci ricordano quanto sia forte il valore della comunità e quanto, anche attraverso lo sport, si possano costruire legami, speranza e futuro”.

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha voluto dare subito un segnale, deliberando l’avvio ufficiale della raccolta fondi e uno stanziamento iniziale di 5mila euro. Un primo passo importante, che si unirà a tutte le donazioni che verranno raccolte entro il 30 giugno.

Accanto a questo impegno, è stato attivato un conto corrente dedicato, per garantire la massima trasparenza e permettere a chiunque voglia contribuire di farlo in modo semplice e sicuro: è già possibile donare versando la propria offerta all’associazione ‘Alice Benvenuti’ ETS (Iban: IT40Y030690960100000416024). “Quando ci troviamo di fronte a storie come quella del piccolo Lorenzo, sentiamo ancora più forte il senso della nostra missione”, ha detto Lucia Betti. “Questa iniziativa rappresenta ciò in cui crediamo profondamente: una comunità che si unisce, che non resta indifferente e che sceglie di trasformare la solidarietà in azione concreta”.

I primi risultati della campagna saranno resi noti in occasione di una grande cena di beneficenza che si terrà il 13 giugno a Loro Ciuffenna: per l’occasione, piazze e strade del paese si trasformeranno in un’unica grande tavolata che accoglierà oltre 500 persone, unite dal tifo per la Fiorentina e dalla volontà di aiutare. La serata sarà dedicata anche alla memoria di Alessandro Rialti. “È sempre molto bello, per la mia famiglia, quando sentiamo raccontarci qualcosa del babbo – ha detto Eodardo Rialti –, è un modo per ricordarlo e rincontrarlo, attraverso le persone che gli hanno voluto bene. Con aneddoti nuovi, manifestazioni della sua generosità e disponibilità. Sono convinto che per una iniziativa come questa si sarebbe speso, avrebbe cercato di valorizzarla. A nome di tutta la famiglia, vi rivolgo il nostro ringraziamento”.

In questo percorso, il Gruppo Valdarno avrà un ruolo fondamentale nel coinvolgere il territorio, dando voce a quella generosità diffusa che spesso, nei momenti più difficili, sa trasformarsi in un aiuto concreto. “Questa iniziativa rappresenta perfettamente lo spirito che ci guida: unire la passione per i colori viola a un impegno concreto per il territorio – ha dichiarato Antonio Bucciarelli, presidente di ‘Solo Viola’ –. Sappiamo che l’obiettivo è importante, ma siamo altrettanto convinti che la forza della nostra comunità lo sia ancora di più. Il Valdarno ha già dimostrato in passato quanto può fare quando si unisce, e siamo certi che anche questa volta risponderà con grande generosità. Invitiamo tutti a partecipare, a contribuire e a sentirsi parte di questo percorso: perché insieme possiamo davvero fare la differenza”.

“Come amministrazione comunale siamo profondamente orgogliosi di ospitare un’iniziativa che rappresenta al meglio lo spirito della nostra comunità”, ha detto Andrea Rossi. “Loro Ciuffenna ha sempre dimostrato grande sensibilità e capacità di unirsi nei momenti in cui c’è bisogno di aiutare chi è in difficoltà. La storia del piccolo Lorenzo ha toccato tutti noi, e vedere associazioni, volontari e cittadini lavorare insieme per sostenerlo è un segnale forte e importante. La grande cena del 13 giugno non sarà soltanto un momento di condivisione, ma il simbolo concreto di una comunità che si stringe attorno a una famiglia”.

Presente alla conferenza stampa il consigliere regionale Francesco Casini.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

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