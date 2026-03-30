Il concerto di Pasqua con il Centro Busoni e l’Orchestra della Toscana

Per il Concerto di Pasqua l’Orchestra della Toscana mette insieme due artisti che stanno trasformando il riconoscimento in identità. Min Gyu Song, primo coreano a vincere il Cantelli e dal 2025 assistente alla Seoul Philharmonic accanto a Jaap van Zweden, ha alle spalle una formazione costruita presto fra Corea e Germania; ma soprattutto ha un’idea del podio tutt’altro che monumentale, fatta di chiarezza, ascolto e collaborazione rispettosa con l’orchestra. L’appuntamento è per mercoledì 1° aprile 2026, alle 21, palazzo delle Esposizioni (piazza Guido Guerra, Empoli).

Simon Zhu, che l’ORT ha voluto subito dopo il Premio Paganini 2023 e che ora ritrova a Firenze, appartiene alla stessa categoria rara: quella dei musicisti che non hanno bisogno di alzare la voce per farsi notare. Dopo la vittoria genovese ha suonato dal Louvre alla Guildhall di Londra, dove ha imbracciato il “Cannone” di Paganini, e il tratto che più spesso gli viene riconosciuto è proprio quello che più conta in Mozart: profondità musicale e naturalezza interpretativa.

Non è un dettaglio che Zhu abbia vinto anche il Mozart Prize al Menuhin. Il Concerto n. 5 K 219, composto a Salisburgo nel 1775, chiede infatti una qualità difficile da simulare: far sentire la libertà dentro una forma tersa, quasi inevitabile. È uno dei concerti per violino più teatrali di Mozart, già pieno di sorprese formali, di slanci cantabili e di invenzioni che sembrano nascere con assoluta semplicità. Ma quella semplicità è un inganno. Sotto la superficie limpida, ribolle una creatività incessante; gli stessi arpeggi iniziali cambiano volto a ogni ricomparsa, e nel Rondò finale l’episodio “alla turca” non è un vezzo decorativo, ma una frattura sonora, quasi una scena di carattere, ruvida e spiritosa insieme. A un violinista così il brano chiede proprio questo: custodire il cristallo senza irrigidirlo, lasciare che la grazia respiri senza perdere nerbo.

Beethoven risponde da un altro versante, ma non meno scaltro. L’Ottava sinfonia è stata a lungo scambiata per un passo indietro, quasi una parentesi leggera dopo le grandi scosse eroiche; invece è una macchina finissima, compatta e spiazzante, in cui il classicismo viene piegato con ironia e precisione. C’è il vecchio Minuetto che torna in forma caricata, c’è l’ombra di Maelzel e del metronomo, c’è un impulso ritmico che non smette di serrare la presa. Più che un omaggio nostalgico, è una dissezione lucidissima degli ingranaggi sinfonici. Ed è qui che Song può trovare un terreno ideale: un direttore che studia struttura, carattere e fraseologia, e che rifiuta l’idea del podio come gesto autoritario, ha davanti a sé un Beethoven da far vivere dall’interno, senza titanismi di maniera e senza compiacimenti rétro.

Il senso del programma sta forse tutto qui: mettere accanto due opere celebri per mostrarne non la patina, ma il nervo. Mozart inventa un mondo in cui l’eleganza si incrina all’improvviso; Beethoven sorride di lato, smonta la forma mentre la porta al massimo della tensione. Per Pasqua, l’ORT sceglie dunque un classicismo tutt’altro che innocuo: mobile, ironico, pieno di energia, affidato a due giovani interpreti che della precisione non fanno un galateo, ma un modo di tenere viva la musica.

Mercoledì 1°aprile 2026, ore 21 – Empoli (FI), Palazzo delle Esposizioni

Min Gyu Song direttore

Simon Zhu violino

Orchestra della Toscana

Wolfgang Amadeus Mozart / Concerto per violino e orchestra n. 5 K 219 ‘alla turca'

Ludwig van Beethoven / Sinfonia n. 8 op. 93

INFORMAZIONI BIGLIETTERIA E PREVENDITE - Intero €15,00 | Ridotto €12,00 (soci Unicoop Firenze, Under 26 e Over 65) | under 18 e Studenti €6,00 | under 6 gratuito. Offerta due biglietti al costo di uno per chi ha tra i 18 e i 30 anni. Biglietti in vendita presso Libreria Rinascita (Via Ridolfi 53), Bonistalli Musica (Via F.lli Rosselli 19) e online su Eventbrite. Info: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, tel. 0571 711122 - cel. 373 7899915.

Per gli abbonati: promozione “porta un amico”. Un biglietto gratuito per ogni abbonamento.

Info: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, tel. 0571 711122 - cel. 373 7899915.

SERVIZIO Al concerto ti porta il BUSoni

È attivo il servizio navetta gratuito per i residenti del Comune di Empoli.

Raggiungere i concerti del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni diventa ancora più semplice grazie al nuovo servizio “Al concerto ti porta il BUSoni”, attivato in collaborazione con la Misericordia di Empoli.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di facilitare la partecipazione del pubblico alla Stagione Concertistica 2026, offrendo un servizio di trasporto gratuito dedicato alle persone che vivono a Empoli e incontrano difficoltà negli spostamenti serali verso il Teatro Shalom e il Palazzo delle Esposizioni.

Il progetto si inserisce nel programma di iniziative con cui il Centro Busoni celebra i suoi 40 anni di attività (1986–2026), rafforzando il legame con il territorio e promuovendo un accesso sempre più inclusivo alla musica dal vivo.

Grazie alla collaborazione con la Misericordia di Empoli, sarà possibile raggiungere i concerti in sicurezza e comodità, contribuendo a rendere l’esperienza musicale un momento davvero aperto a tutta la comunità.

Il servizio è disponibile su prenotazione e fino a esaurimento posti.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa