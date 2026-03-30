In autunno Firenze ospiterà Aura, il salone del turismo di lusso

Il salone del turismo di alta gamma si terrà il prossimo ottobre a Firenze. Presentato oggi AURA – The Luxury Travel Event, manifestazione in programma alla Fortezza da Basso dal 27 al 29 ottobre 2026 che si candida a diventare uno degli appuntamenti di riferimento in Europa per il segmento luxury. Ideato e organizzato da Italian Exhibition Group, l’evento è promosso con il supporto e la collaborazione di Regione, Toscana Promozione Turistica, Fondazione Destination Florence e Firenze Fiera.

Saranno tre giorni di incontri B2B, workshop, esperienze sul territorio e networking internazionale per mettere in relazione buyer selezionati provenienti dai principali mercati esteri con espositori provenienti da tutta Italia, rappresentativi dell’eccellenza dell’ospitalità nazionale.

Il turismo di lusso rappresenta uno dei segmenti più dinamici del mercato globale, con un valore che in Italia supera i 9 miliardi di euro di spesa diretta negli hotel a cinque stelle, pari a circa il 16,8% del fatturato complessivo dell’offerta alberghiera nazionale. Le precedenti edizioni del Luxury Event by TTG, da cui nasce AURA, hanno registrato risultati significativi, con oltre 1.600 incontri business tra operatori internazionali, confermando la crescente domanda di esperienze turistiche di fascia alta e personalizzata.

“Firenze e la Toscana sono da sempre sinonimo di eccellenza nel mondo – ha detto il presidente Eugenio Giani -. L’arrivo di AURA è la conferma che la strategia regionale di puntare sul turismo di alta gamma è quella giusta. Non si tratta solo di attrarre visitatori, ma di valorizzare un'esperienza unica che unisce arte, cultura, artigianato e paesaggio. Con iniziative come questa rafforziamo il posizionamento della nostra regione come destinazione d'élite a livello internazionale, creando valore e opportunità per tutto il sistema economico toscano. Un ringraziamento agli organizzatori per aver scelto Firenze ed ai soggetti che hanno collaborato alla realizzazione, Toscana Promozione Turistica, Fondazione Destination Florence e Firenze Fiera”.

Secondo Cristina Manetti, assessora alla cultura con delega al turismo culturale, “con AURA la Toscana rafforza il proprio posizionamento internazionale come luogo simbolo dell’eccellenza, della bellezza e dell’accoglienza di alta qualità. Firenze e tutta la nostra regione rappresentano un patrimonio unico al mondo, dove arte, cultura, paesaggio, manifattura e ospitalità si intrecciano in un’offerta capace di attrarre un turismo sempre più attento all’autenticità e all’esperienza culturale. Ospitare un evento internazionale dedicato al segmento luxury significa valorizzare non solo la nostra capacità di accoglienza, ma anche il ruolo strategico della cultura come elemento distintivo dell’identità toscana e motore di sviluppo. AURA – ha concluso - sarà un’importante occasione per promuovere nel mondo una Toscana che sa coniugare tradizione e innovazione, qualità e visione internazionale”.

Soddisfatto anche Leonardo Marras, assessore a economia, turismo e agricoltura. “Ospitare AURA in Toscana è un risultato importante che rafforza il nostro posizionamento internazionale nel segmento del turismo di alta gamma. La nostra regione è ancora una volta protagonista in un settore capace di misurarsi con le aspettative più elevate, offrendo un’accoglienza esclusiva e costruendo proposte dinamiche, in linea con le esigenze dei luxury traveler. Ospitare a Firenze un evento di questa portata – ha aggiunto - significa riconoscere il valore di una filiera, radicata su tutta la Toscana, caratterizzata da qualità e capacità di innovazione. Il turismo luxury è un’opportunità economica rilevante per il nostro sistema turistico e può diventare sempre di più uno strumento per promuovere un modello di sviluppo sostenibile; in questa direzione, la Regione continuerà a sostenere iniziative capaci di attrarre investimenti attraverso la creazione connessioni internazionali e valorizzare l’eccellenza toscana nel mondo”.

Infine, per il direttore di Toscana Promozione Turistica, Francesco Tapinassi, “il debutto di AURA a Firenze consolida la Toscana come leader dell’hospitality d’alta gamma, un primato confermato dal Premio Eccellenza 2025 che celebra il nostro modello di accoglienza diffuso. La regione, regina mondiale del wedding di lusso e prima in Italia per numero di hotel 5 stelle, offre un patrimonio unico che spazia dai palazzi storici alle ville d'élite. Questa vetrina si arricchisce con un’offerta capace di fondere l'eccellenza della produzione vitivinicola e del luxury fashion con il nostro saper fare artigiano. Dalle pelli all’oreficeria, la cura del dettaglio consacrata nel Rinascimento in Toscana continua ad essere il riferimento del Made in Italy come simbolo mondiale di stile e qualità”.

"L'approdo di Aura a Firenze conferma la volontà e la capacità di Firenze di attrarre e ospitare progetti di alto profilo internazionale. La collaborazione tra Toscana Promozione Turistica, Firenze Fiera, Fondazione Destination Florence e Italian Exhibition Group è un esempio concreto di quanto sinergie efficaci sviluppate e nutrite nel tempo possano generare opportunità reali per il sistema locale e regionale. Dopo esperienze recenti che hanno visto la città apripista a livello nazionale per eventi di questo calibro, Aura ribadisce ancora una volta il ruolo di Firenze come destinazione centrale e punto di incontro privilegiato tra la domanda internazionale e l'offerta italiana di alta gamma, valorizzando in modo strutturato competenze, professionalità e filiere strategiche per il turismo di qualità". A dirlo è stata la presidente della Fondazione Destination Florence, Laura Masi durante la presentazione del nuovo appuntamento internazionale "Aura – The Luxury Travel Event".

Tra i dati più rilevanti del rapporto di Deloitte presentato a Firenze emerge una forte accelerazione degli investimenti: nel triennio 2026-2029 è prevista la nascita di oltre 100 nuovi hotel luxury branded e circa 9.600 nuove camere in Italia. Ma il dato più significativo riguarda il cambiamento strutturale del mercato: il lusso non è più concentrato esclusivamente nelle grandi città, ma si estende sempre più verso destinazioni emergenti e territori con forte capacità attrattiva. Si affermano così numerose località: dalle destinazioni costiere, fino ai laghi, alle aree montane e ai borghi dell’entroterra.

Gli investimenti nel turismo di alta gamma sono sempre più guidati da logiche strategiche: privilegiate le località che combinano qualità del paesaggio, identità culturale e accessibilità infrastrutturale. Tra gli elementi che rendono l’Italia particolarmente attrattiva per nuovi progetti di lusso ci sono il patrimonio culturale e paesaggistico, l’offerta enogastronomica e la possibilità di riqualificare edifici storici in strutture alberghiere di alta gamma. Non a caso quasi il 60% degli investitori indica l’Italia come il mercato europeo più promettente per lo sviluppo di nuovi hotel di lusso nei prossimi tre anni.

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