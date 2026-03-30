Interruzione idrica programmata nel comune di Certaldo

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Certaldo, giovedì 2 aprile, dalle ore 8 alle 13, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie De Amicis Lenzoni e Cavour (nel tratto compreso tra le vie ll Giugno e De Amicis).

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a venerdì 3 aprile, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

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Fonte: Acque Spa - Ufficio Stampa