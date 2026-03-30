Intervento da 2.2 milioni di euro sulla Sp17-dir/Sp35 tra le province di Siena e Pisa

Ha riaperto nei giorni scorsi al traffico veicolare la SP 17-dir/SP 35 al confine tra le province di Siena e Pisa, dopo l'intervento di manutenzione straordinaria al ponte.

I lavori realizzati dalla Provincia di Pisa e dalla Provincia di Siena insistono sui comuni di Castelnuovo Val di Cecina e di Radicondoli. Il collaudo dell'opera è avvenuto lo scorso 24 marzo. Attualmente rimangono solo da completare alcune opere marginali e la sistemazione delle aree interessate dal cantiere che richiederanno alcuni giorni in cui il traffico potrà essere regolato a senso unico alternato o comunque con limitazioni contenute. Un investimento complessivo di 2.2 milioni di euro con un finanziamento di 1.1 milione di euro ciascuno per la Provincia di Siena e la Provincia di Pisa.