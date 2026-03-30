Judo Kodokan Empoli, buoni risultati alla finale juniores A2

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Nel fine settimana, presso il Palazzetto dello Sport “Palaghiaccio” di Bari, si è svolta la fase finale del Campionato Italiano Juniores A2 di judo. A rappresentare i colori del Judo Kodokan Empoli sono stati Kutivadze Giorgi, Lippi Guglielmo e Caiulo Greta. Nella categoria +100 kg, Kutivadze Giorgi si è reso protagonista di una prestazione praticamente impeccabile, arrendendosi soltanto in finale contro un forte atleta torinese, vincitore della categoria. Per Giorgi è arrivato un prestigioso secondo posto, un risultato che conferma il suo valore e lo proietta di diritto tra i protagonisti della categoria a livello nazionale. In gara anche i giovani Lippi Guglielmo e Caiulo Greta, che si sono fermati alle fasi eliminatorie delle rispettive categorie. Anche per loro, comunque, un’importante esperienza da portare a casa e su cui costruire il futuro. Il Kodokan Empoli esprime grande soddisfazione per la prestazione di Giorgi. Questo risultato conferma inoltre la qualità del lavoro svolto dalla società, in particolare sul fronte dell’integrazione e dell’inclusione dei giovani stranieri presenti sul territorio, che dimostrano impegno e volontà nell’intraprendere un percorso sportivo.

Fonte: Judo Kodokan Empoli - Ufficio stampa

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