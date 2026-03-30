La rassegna 'Il Baule dei sogni' propone a Santa Maria a Monte 6 spettacoli per famiglie

La rassegna Il Baule dei sogni, quest’anno alla quarantunesima edizione, propone a Santa Maria a Monte sei spettacoli dedicati alle famiglie.

Il primo in programma è una vera e propria sorpresa che spunta dall’uovo di Pasqua: lunedì 6 aprile alle 16.30 in piazza della Vittoria, nell’ambito di Paniere in festa, spettacolo di Clown Giulivo che si esibirà nell’esilarante Balloon show. L’ingresso per questo evento è gratuito.

Dopo il debutto di Pasquetta ci saranno gli altri appuntamenti in vari spazi di Santa Maria a Monte: sabato 18 aprile al Teatro comunale con I musicanti di Brema di Teatro Perdavvero, sabato 9 maggio nella piazzetta davanti al teatro comunale una bella produzione di Giallo Mare Minimal Teatro In scatola con Alice Bachi e Silvia Grande; sabato 16 maggio al Teatro comunale Bella addormentata? di Proscenio Teatro, sabato 23 maggio nella piazzetta davanti al teatro comunale L’incantesimo degli gnomi si Teatro Glug, infine sabato 6 giugno nella piazzetta davanti al teatro comunale Art Klamauk in Gounteria street show.

Gli spettacoli avranno inizio alle 16.30 e sono indicati per bambini dai 3 anni in poi.

Il Baule dei sogni si attesta come la più longeva rete regionale dedicata al teatro per le nuove generazioni, che vede collaborare in sinergia la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro con i Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli Val d’Arno, Santa Maria a Monte, Santa Croce sull’Arno e San Miniato. Una rete che genera uno dei più importanti programmi, progetti di teatro per ragazzi, scuole e famiglie a livello nazionale.

Biglietti 3 euro per i bambini e 4,5 euro per gli adulti. Per lo spettacolo del 6 aprile l’ingresso è gratuito.

Per informazioni e prevendite di tutti questi spettacoli ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a biglietteria@giallomare.it

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro