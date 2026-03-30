Monte dei Paschi, pagine di storia a palazzo Strozzi Sacrati

Il 14 agosto 1995 il Monte dei Paschi diventa Società per Azioni e le vicende della banca si dividono da quelle della Fondazione. Da quel giorno inizia a Siena per l’istituto di Rocca Salimbeni una storia diversa, che divide quel che era successo prima da quello che succederà dopo.

Il “prima” della banca più antica del mondo, negli anni che vanno dal 1977 al 1995 e nella storia delle persone che hanno vissuto quei giorni di cambiamento, lo racconta il giornalista Stefano Bisi nel suo libro Facce da Monte, che verrà presentato a Firenze mercoledì primo aprile alle 17 nella sala Pegaso di palazzo Strozzi Sacrati dallo stesso Bisi assieme al presidente della Regione Eugenio Giani e Giovanni Minnucci, storico del Diritto medioevale e moderno già professore ordinario dell’Università degli studi di Siena.