Grande successo per la mostra fotografica della Canottieri San Miniato che si è conclusa ieri dopo tre settimane di apertura. Dal taglio del nastro avvenuto l'otto di Marzo con la presenza del Sindaco Giglioli, il consigliere regionale Federico Eligi, gli assessori Giacomo Gozzini, Matteo Squicciarini e il presidente del consiglio comunale Matteo Betti.

In tarda serata un pò a sorpresa e arrivato anche il Presidente della Regione Eugenio Giani che ha avuto parole di apprezzamento per questo percorso sportivo del club giallorosso.

Tanti sono stati le visite sia dei cittadini di San Miniato sia anche dei vari turisti e pellegrini della Francigena che sono passati per caso di fronte alla sede dell'Orcio d'Oro che incuriositi si sono soffermati ad a visitare la mostra con domande su dove si trova il lago, dove si svolge l'attività, ecc. La mostra è stata visitata anche dalle scuole medie di San Miniato accompagnate dal professore di educazione fisica Gianluca Battini.

Il percorso fotografico prendeva l’avvio dai primi passi della Canottieri San Miniato che dal 1994 con il primo atleta Matteo Stefanini per poi iniziare con i primi ragazzini provenienti dalle scuole medie grazie anche alla collaborazione con la professoressa Giovanna Ceccatelli. Da quella data in poi è stato un crescendo di partecipazione, che ha portato la canottieri ad avere un palmares importante con medaglie ai mondiali , titoli italiani, e una partecipazione olimpica ad Atene con Matteo Stefanini.

Anche nel settore canoa giovanile e canoa polo sono stati raggiunti importanti risultati.

Ma la canottieri non è stata solo agonismo, nella sua storia ha espresso il concetto di sport inclusivo creando anche un settore Special Olympic per ragazzi e ragazze con disabilità, oltre alla attenzione dell’ambiente in cui opera esaltato dalle opere fotografiche della fauna del lago del fotografo Carlo Remi.

Sono venuti anche da Pisa, dal liceo musicale, per intrattenere gli ospiti con un quartetto di clarinetti diretti dai maestri Pietro Caruso e Lucia Neri.

Il presidente Ademollo, ripercorrendo attraverso le immagini fotografiche la storia della canottieri che coincide con i trentennio del suo impegno sportivo, in quanto fondatore della stessa, esprime un desiderio forte.

"Che le amministrazioni comunali e regionali dopo trent'anni di fatiche e attese che si dia finalmente dignità a questo impianto che aspetta da la sua definizione altrimenti si può chiudere qui questa meravigliosa esperienza."

Fonte: Canottieri San Miniato ASD