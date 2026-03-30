Neve e vento, codice giallo in Toscana

Dopo le nevicate dei giorni scorsi, neanche una settimana dopo l'inizio della primavera, con precipitazioni anche intense che non hanno mancato di provocare disagi sulle strade in alcune aree della regione, la Toscana secondo le previsioni è interessata dall'arrivo di aria fredda di origine polare accompagnata da vento e neve. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per neve dalle 22 di oggi, lunedì 30 marzo, alle 14 di domani, martedì: interessate le zone appenniniche nord-orientali (comprese zone della città Metropolitana di Firenze). Il codice giallo per vento è invece valido dalle 9 alla mezzanotte di domani per le zone centrali della regione.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo