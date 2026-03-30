Castelfiorentino, nidi d'infanzia: da mercoledì aperte le iscrizioni

Servizi educativi e Nidi per la prima infanzia, da mercoledì 1 aprile sono aperte le iscrizioni per l’anno educativo 2026/2027. Grazie anche ai cospicui investimenti che sono stati realizzati di recente (avvalendosi anche dei fondi PNRR) il Comune di Castelfiorentino mette a disposizione tre strutture moderne, con ambienti luminosi e a misura di bambino, in grado di rispondere al meglio alle esigenze mutevoli delle famiglie.

Il Nido d’infanzia “La Tana del Sole” (via De Gasperi 16) accoglie bambini da 3 a 36 mesi con orario 7.30 – 9.30 e prima uscita tempo corto 13.00 – 13.30 oppure seconda uscita tempo lungo 16.00 – 16.30.

Il Nido d’Infanzia “Il Campo di Stelle” (Via Mascagni) accoglie bambini da 3 a 36 mesi con orario 7.30 – 9.30 e prima uscita tempo corto 13.00 – 13.30 oppure seconda uscita tempo lungo 16.00 – 16.30

Il Nido d’Infanzia “Il Raggio di Luna” (via Leonardo Da Vinci) accoglie bambini da 12 a 36 mesi con orario 7.30 – 9.30 ed uscita tempo corto 13.00 – 13.30. Quest’ultimo sarà attivato solo a fronte di completamento dei posti disponibili delle altre due strutture, in presenza di lista d’attesa e con un numero minimo di iscrizione di almeno 7 bambini.

Le iscrizioni si raccolgono fino al 30 aprile (salvo che per i bambini nati nel mese di maggio 2026 per i quali la scadenza è prorogata al 31 maggio)

Allo scopo di far conoscere alle famiglie le varie strutture, sono state organizzate degli Open Day durante il mese di aprile: il primo appuntamento è in programma mercoledì 8 aprile (ore 17.00-18.30) presso il Nido d’infanzia “Raggio di Luna” nell’ambito degli incontri del Centro Mille giorni. A seguire altre tre date, che interessano sia il nido “La Tana del Sole” che il “Raggio di Luna”: - sabato 11 aprile (ore 10.00-12.00), lunedì 20 aprile (ore 16.30-18.30) e lunedì 27 aprile (ore 16.30-18.30)

“Credere e investire nei servizi educativi – sottolinea la Sindaca, Francesca Giannì – ci ha permesso di portare avanti con fermezza la costruzione del "Castello dei piccoli", a oggi possiamo affermare che siamo passati da 66 posto nidi a 114, aumentato 32 posti al tempo lungo e 12 lattanti e due strutture completamente nuove. Un importante lavoro di squadra, fatto con gli uffici e la coordinatrice pedagogica, dove risposte per le famiglie e e qualità educativa ci hanno guidato in ogni scelta”

“Sono orgogliosa dei nostri servizi educativi – ha aggiunto l’Assessora alla Scuola, Marta Longaresi - il nido d'infanzia è un’opportunità importante non solo per i bambini e le bambine ma per tutta la famiglia. Un importante percorso quello dei nostri servizi educativi che ci ha visto affrontare nuove sfide e cambiamenti, nella ferma convinzione di portare avanti e incrementare la storia dei servizi educativi a Castelfiorentino, una storia lunga fatta di qualità ed alta professionalità”

Le iscrizioni ai servizi educativi possono essere reperite sul sito internet del Comune di Castelfiorentino www.comune.castelfiorentino. fi.it oppure contattando l’Ufficio servizi educativi 0571 686330/335.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

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