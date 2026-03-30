Castelfiorentino, nidi d'infanzia: da mercoledì aperte le iscrizioni

Tre le strutture disponibili: “La Tana del Sole”, “Il Raggio di Luna”, “Il Campo di Stelle”. Open Day a partire da mercoledì 8 aprile (altre date: 11, 20, 27 aprile)
Servizi educativi e Nidi per la prima infanzia, da mercoledì 1 aprile sono aperte le iscrizioni per l’anno educativo 2026/2027. Grazie anche ai cospicui investimenti che sono stati realizzati di recente (avvalendosi anche dei fondi PNRR) il Comune di Castelfiorentino mette a disposizione tre strutture moderne, con ambienti luminosi e a misura di bambino, in grado di rispondere al meglio alle esigenze mutevoli delle famiglie.
Il Nido d’infanzia “La Tana del Sole” (via De Gasperi 16) accoglie bambini da 3 a 36 mesi con orario 7.30 – 9.30 e prima uscita tempo corto 13.00 – 13.30 oppure seconda uscita tempo lungo 16.00 – 16.30.
Il Nido d’Infanzia “Il Campo di Stelle” (Via Mascagni) accoglie bambini da 3 a 36 mesi con orario 7.30 – 9.30 e prima uscita tempo corto 13.00 – 13.30 oppure seconda uscita tempo lungo 16.00 – 16.30
Il Nido d’Infanzia “Il Raggio di Luna” (via Leonardo Da Vinci) accoglie bambini da 12 a 36 mesi con orario 7.30 – 9.30 ed uscita tempo corto 13.00 – 13.30. Quest’ultimo sarà attivato solo a fronte di completamento dei posti disponibili delle altre due strutture, in presenza di lista d’attesa e con un numero minimo di iscrizione di almeno 7 bambini.
Le iscrizioni si raccolgono fino al 30 aprile (salvo che per i bambini nati nel mese di maggio 2026 per i quali la scadenza è prorogata al 31 maggio)
Allo scopo di far conoscere alle famiglie le varie strutture, sono state organizzate degli Open Day durante il mese di aprile: il primo appuntamento è in programma mercoledì 8 aprile (ore 17.00-18.30) presso il Nido d’infanzia “Raggio di Luna” nell’ambito degli incontri del Centro Mille giorni. A seguire altre tre date, che interessano sia il nido “La Tana del Sole” che il “Raggio di Luna”: - sabato 11 aprile (ore 10.00-12.00), lunedì 20 aprile (ore 16.30-18.30) e lunedì 27 aprile (ore 16.30-18.30)
“Credere e investire nei servizi educativi – sottolinea la Sindaca, Francesca Giannì – ci ha permesso di portare avanti con fermezza la costruzione del "Castello dei piccoli", a oggi possiamo affermare che siamo passati da 66 posto nidi a 114, aumentato 32 posti al tempo lungo e 12 lattanti e due strutture completamente nuove. Un importante lavoro di squadra, fatto con gli uffici e la coordinatrice pedagogica, dove risposte per le famiglie e e qualità educativa ci hanno guidato in ogni scelta”
“Sono orgogliosa dei nostri servizi educativi – ha aggiunto l’Assessora alla Scuola, Marta Longaresi - il nido d'infanzia è un’opportunità importante non solo per i bambini e le bambine ma per tutta la famiglia. Un importante percorso quello dei nostri servizi educativi che ci ha visto affrontare nuove sfide e cambiamenti, nella ferma convinzione di portare avanti e incrementare la storia dei servizi educativi a Castelfiorentino, una storia lunga fatta di qualità ed alta professionalità”
Le iscrizioni ai servizi educativi possono essere reperite sul sito internet del Comune di Castelfiorentino www.comune.castelfiorentino.
Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa
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