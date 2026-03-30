Nonno, papà e figlio donano il sangue assieme a Lucca

Un gesto che scalda il cuore e sottolinea l'importanza del ricambio generazionale nella solidarietà.

E’ quello che si è registrato nei giorni scorsi al Centro trasfusionale di Lucca diretto da Rosaria Bonini, con un passaggio di testimone fra tre generazioni della stessa famiglia, che si sono presentate insieme per donare.

​Protagonista principale della giornata è stato il giovane Sebastian Andreini, 18 anni, che ha effettuato la sua prima donazione di sangue, accompagnato dal padre Cristiano (46 anni) e dal nonno Alfo (69), tutti iscritti al gruppo Autonomi Colle Castelvecchio di Compito. Un gesto che trasforma una scelta individuale in un’eredità morale e civile, unendo la famiglia in un atto di profonda generosità verso la comunità.

Vedere tre generazioni unite in un unico gesto di altruismo - commenta la dottoressa Bonini, direttrice del servizio di Immunoematologia e medicina trasfusionale (SIT) di Lucca - è un esempio davvero prezioso. Un grazie speciale va a Sebastian per aver iniziato questo percorso e alla sua famiglia per avergli trasmesso valori così importanti. È proprio grazie a questi esempi, che possono aiutare e sensibilizzare i più giovani, che possiamo guardare al futuro con speranza per l'autosufficienza ematica del nostro territorio. Chiunque sia interessato a donare può contattare le associazioni oppure direttamente il Centro trasfusionale più vicino”.

Fonte: Azienda Usl Toscana nord ovest - Ufficio stampa